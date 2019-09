Alberto Urso | “Solo” è il nuovo singolo firmato da Kekko Silvestre

Fonte : domanipress

(Di martedì 17 settembre 2019) Torna la voce straordinaria e il talento del tenore e polistrumentistache, dopo il successo del primo album(uscito il 10 maggio), venerdì 20 settembre pubblica il suo“E poi ti penti”. Il brano, disponibile in radio e negli store digitali, è la canzone apripista delalbum in uscita questo autunno. La ballad, caratterizzata da sonorità dolci, toccanti ed evocative racconta un amore per una donna già impegnata sentimentalmente che pur non riuscendo a corrispondere a questo amore lo vive con intensita’ e sentimento. “Penso a te quando mi perdo dentro il vuoto con lo sguardo, penso a te mattina presto… penso a te che sei di un altro”. Un legame nato in tarda primavera “Era quasi fine maggio quando è cominciato tutto… che poi adesso che ci penso, non me ne ero neanche accorto… E tu mi guardavi senza… senza dirmi mai perché… forse ti stavi anche tu ...

