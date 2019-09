Alberto Angela svela una novità su Ulisse e sfida Amici Celebrities

Briga conduttore di Stranger(s) Europe : “Mi vedrete un po’ Alberto Angela” : Briga diventa conduttore per la Rai, arriva Stranger(s) Europe Briga diventa conduttore! Il rapper di Amici si appresta a cominciare una nuova avventura, stavolta televisiva e non musicale. Non è la prima volta che Mattia Briga si cimenta in progetti che non sono musicali, anche se pensiamo proprio che non abbandonerà mai il suo primo […] L'articolo Briga conduttore di Stranger(s) Europe: “Mi vedrete un po’ Alberto Angela” ...

Alberto Angela - laurea honoris causa a Vercelli : Una laurea honoris causa verrà conferita ad Alberto Angela dall'Università del Piemonte orientale. Il Senato accademico, su iniziativa del dipartimento di Studi umanistici e con l'approvazione del Miur, proclamerà il popolare divulgatore scientifico televisivo dottore magistrale in filosofia nel corso di un evento, aperto al pubblico, che si terrà a Vercelli il 17 settembre nel Teatro Civico.Angela riceverà la laurea honoris causa sullo ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angela raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

