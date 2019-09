Afghanistan | attacchi kamikaze al comizio del presidente Ghani e a Kabul | ‘Almeno 48

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) A undici giorni dalle elezioni presidenziali un duplice attentato ha mietuto decine di vittime in. Almeno 26 persone sono state uccise da un attacco suicida durante unelettorale delAshrafnella città di Charikar, nella provincia di Parwan, a nord di. Secondo alcune fonti a entrare in azione sarebbe stato una bordo di una motobomba. Poco dopo, nella capitale in un attentato suicida vicino a una base militare e all’ambasciata americana hanno perso la vita almeno 22 persone. “Il bilancio include donne e bambini”, si legge in una nota del ministero dell’Interno, secondo il quale tra i morti ci sono sei militari delle forze di sicurezza. Un giornalista dell’Afp nel vicino ospedale di Wazir Akbar Khan riferisce di aver visto circa una dozzina di vittime ferite e un testimone ha riferito all’agenzia di aver visto ...

