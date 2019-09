Afghanistan | 24 morti a comizio del presidente Ghani

Bomba a comizio - 24 morti in Afghanistan : 11.20 Ventiquattro morti e almeno 30 i feriti nell'esplosione verificatasi durante una manifestazione elettorale a Char-eKhar, capitale della provincia afgana di Parwan. Il presidente Ashraf Ghani stava tenendo un comizio: un'auto della polizia è saltata in aria investendo i civili; le vittime sarebbero soprattutto donne e bambini, riferisce il responsabile dell'ospedale regionale. Il bilancio potr potrebbe peggiorare, ha aggiunto. Tre morti ...

Afghanistan - il cimitero dell'Occidente. Trump sui negoziati coi talebani : "Sono morti" : La sanzione di un fallimento, Lungo diciotto anni. Afghanistan, il “cimitero” dell’Occidente. Un pantano insanguinato dal quale sarà impossibile uscire senza una severa riflessione sulla genesi di una guerra che avrebbe dovuto abbattere il terrorismo qaedista e spazzare via il “regno” dei talebani, ma che, diciotto anni dopo il suo inizio, registra l’affermarsi non solo dei talebani ma dei signori ...

Attentato kamikaze in Afghanistan - almeno 63 morti e 180 feriti. L’Isis rivendica : Ci sono donne e bambini tra i 63 morti e gli oltre 180 feriti dell'Attentato compiuto ieri sera a Kabul da un kamikaze, che si è fatto saltare in aria nella sala di un ricevimento di nozze a cui stavano partecipando centinaia di ospiti. L'Isis in Afghanistan ha rivendicato la responsabilita' dell'attacco kamikaze. Secondo il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, l'esplosione e' avvenuta poco prima delle 23 nella sala per ...

Afghanistan - autobomba esplode a Kabul : almeno 14 morti e 145 feriti. Taliban rivendicano : “Risposta ai raid nemici” : almeno 14 persone sono morte e 145 sono rimaste ferite nell’attacco sferrato mercoledì mattina a Kabul e rivendicato dai Talebani: un’autobomba è esplosa, intorno alle 9.15 ora locale, davanti a una caserma di polizia. A fornire il bilancio è stato il vice ministro dell’Interno per la Sicurezza, generale Khoshal Sadat, secondo quanto riporta Tolo Tv. La violenta esplosione si è verificata in una zona densamente popolata della capitale, ...

Afghanistan - bomba colpisce bus : 34 morti : 8.02 Almeno 34 persone, per lo più donne e bambini, sono morte e altre 17 sono rimaste ferite dallo scoppio di una bomba che ha colpito l'autobus sul quale viaggiavano,nel distretto di Bala Blok, nella provincia occidentale di Farah. La bomba su cui è saltato l'autobus era piazzata sul ciglio della strada.

Afghanistan - attacco contro partito dell’ex ministro dell’Interno : almeno 20 morti e 50 feriti : L'attentato insanguina la campagna elettorale appena partita per le elezioni presidenziali di settembre. Ad essere preso di mira il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell'Interno e candidato alla vicepresidenza. Un attentatore suicida al volante di un'auto si è fatto saltare in aria fuori dall’edificio dando poi il via all'attacco degli altri attentatori armati.Continua a leggere

