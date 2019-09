Addio di Renzi al Pd | «Lascio i dem | c’è spazio per altro»

Terremoto Pd - Matteo Renzi annuncia l'Addio : "Fondo il mio partito" : Ha chiamato Conte per informarlo della decisione presa: "Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini". Il...

Renzi verso l'Addio al Pd - potrebbe dare l'annuncio stasera 17 settembre da Bruno Vespa : L’annuncio con cui l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi abbandonerà il Pd creando un suo movimento dovrebbe giungere già questa sera. Rispetto alle ipotesi più accreditate in queste ultime giornate, che davano l'appuntamento della Leopolda come quello in cui Renzi avrebbe portato a termine il suo allontanamento dal Pd, l'accelerata sarebbe invece imminente. L' 'Huffington Post' con un editoriale del suo direttore Alessandro De Angelis ...

Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo Addio al Pd : “Garantirò l’appoggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere

Renzi tira dritto e va verso la scissione : atteso l'annuncio dell'Addio al Pd : Garantito l'appoggio al nuovo esecutivo. Non tutti i fedelissimi però lo seguiranno: Lotti, Guerini e Nardella resteranno con i Dem

Pd : Renzi a un passo dall’Addio - annuncio atteso per domani/Adnkronos : Roma, 16 set. (Adnkronos) – Matteo Renzi è a un passo dall’addio al Pd. A quanto si riferisce nell’area Renziana, l’annuncio potrebbe già avvenire domani: prima un’intervento su un quotidiano, poi da Bruno Vespa in serata a ‘Porta a Porta’. Le ragioni della scelta sono state esplicitate già in questi giorni da alcuni fedelissimi dell’ex-segretario. “Motivi politici e personali. Politici -ha ...

Matteo Renzi pronto all'Addio al Pd : alla Camera Rosato tratterebbe anche con la Carfagna : Matteo Renzi sembra molto vicino a dare il suo addio al Partito Democratico: a circa un mese dall'appuntamento della Leopolda a Firenze circolano voci di un possibile nuovo partito guidato dall'ex premier. alla Camera Ettore Rosato sta conducendo trattative col Gruppo Misto e con alcuni deputati di Forza Italia più vicini a posizioni anti-salviniane, come l'ex ministro Mara Carfagna. Nel frattempo il resto del partito è contrario alla scissione ...

Matteo Renzi - tutto pronto per l'Addio al Pd : chi lo segue. Nomi impensabili : È tutto pronto per la scissione di Matteo Renzi con il Pd, pure il logo. Anche se per ora è segreto. La svolta potrebbe arrivare addirittura prima della Leopolda del 19 ottobre, creando così due nuovi gruppi in Parlamento. Ad oggi sono 18 i deputati e 6 senatori pronti a seguire l'ex premier in ques

Matteo Renzi : "Addio al Pd? Alla Leopolda sarò chiaro come mai prima" : “Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo Alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze”. Così Matteo Renzi in un’intervista al Corriere fiorentino parla della possibile scissione dal Pd.L’ex premier torna sulla polemica relativa all’assenza dei toscani nella squadra di Governo, dopo le proteste del sindaco di Firenze Dario Nardella e ...

Renzi verso l’Addio al Pd - gruppi parlamentari pronti : Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato anche con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perche', questa la premessa fatta da piu' di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l'embrione di quella che i Renziani definiscono la "separazione consensuale" dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla ...

Matteo Renzi verso l'Addio al Pd - nascono i suoi gruppi parlamentari : clamoroso - Luca Lotti resta fuori : Dopo aver ordito la manovra di palazzo che ci ha consegnato il governo Pd-M5s, Matteo Renzi continua il suo "lavoro". La prossima tappa, come si sussurra da tempo, sarà la formazione dei suoi gruppi parlamentari. Di fatto, l'addio al Pd in vista della creazione di un suo soggetto politico. Il piano

Renzi è uscito dall'angolo. E l'Addio al Pd si allontana : "Alla Leopolda si tirano le somme su tutto". Era il 9 agosto quando Matteo Renzi mandava messaggi che sapevano di resa dei conti imminente. Due giorni dopo avrebbe rovesciato il tavolo aprendo al governo Pd-M5s, fino ad allora spauracchio di ogni Renziano che si rispetti. Poco dopo è stato il turno di Dario Franceschini e, soprattutto di Goffredo Bettini, padre del 'lodo' sul quale è stato costruito il programma del Conte II. È ...

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto