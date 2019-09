Addio di Platinette alla tv | ' Devo combattere il male'

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Francesca Bernasconi Mauro Coruzzi rivela di avere da anni un disturbo dentro di sé: il mangiare compulsivo, che intende. Per questo, almeno per il momento, si allontanerà dagli schermi "Mi chiamo Mauro Coruzzi e voglio spiegarvi cosa mi sta succedendo". Così,annuncia di voler rendere noti i motivi che l'hanno spinto a lasciare Italia Sì, il programma di Rai1, e il mondo della tv. Nella prima puntata di quest'anno, il conduttore rivela che in tutti questi anni (45 festeggiati quest'anno) di carriera radio-televisiva si era annidiato dentro di lui "un rumore sordo, un difficileda". Infatti, quella che ha colpitoè una "patologia vera": si tratta del magiare compulsivo, un bisogno che emerge anche quando in realtà il corpo non ne ha bisogno. Poi rivela: "L'ultimo anno trascorso a Italia Sì è stato difficile. Le ultime puntate ...

