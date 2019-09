Addio alle piante in pianura e in collina | “Si stanno rifugiando in montagna” al via la

L’Addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

Addio alle ricariche Vodafone di 5 e 10 euro tramite scratch card : Ora è chiaro che Vodafone stia rimescolando le carte in tavola relativamente ai tagli di ricarica disponibili. Se vi avevamo parlato in questo articolo della sparizione della ricarica da 5 euro presso i canali di Banca 5 (potrebbe succedere altrettanto con i circuiti Lottomatica e Sisal, anche se non ce n'è ancora la conferma), quest'oggi, come riportato da 'mondomobileweb.it', ci concentriamo sulle scratch card da 5 e 10 euro, acquistabili ...

Come dire Addio alle gambe gonfie : gambe gonfie, stanche e pesanti? Ecco alcuni rimedi per sgonfiare le gambe e ritrovare la giusta tonicità. In altre parole, Come dire addio per sempre alle gambe gonfie e alla ritenzione idrica. Se dopo una giornata di lavoro, soprattutto d’estate, avete le gambe dolenti e affaticate, le caviglie gonfie e sentite qualche formicolio, probabilmente soffrite di cattiva circolazione (Come la maggior parte delle donne) e di ritenzione idrica. La ...

Macalli : «Allegri non guardava in faccia a nessuno. Alla Juventus qualcuno pagherà per il suo Addio» : Tuttojuve riprende le dichiarazioni a Sportitalia di Mario Macalli ex presidente della Lega Pro. Parole molto dure nei confronti della dirigenza della Juventus. «C’è un piccolo particolare, che adesso non hanno più l’uomo che gli fa pensare a vincere le partite, questo è un problema. Il problema è che con Allegri, con tutte le sue manchevolezze che ognuno di noi ha, lui non guardava in faccia a nessuno, i giocatori stavano bene ...

Banche online : Addio alle chiavette ”token” dal 14 settembre. Ecco cosa fare e cosa cambia : Arrivano le nuove norme per i conti online all’insegna di una maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti di denaro in Europa. Da domani, 14 settembre, parte la rivoluzione dei pagamenti digitali e tra le novità c’è il ‘pensionamento’ delle chiavette token. DA Intesa San Paolo a Unicredit, come si muoveranno le varie Banche.Continua a leggere

Ue - Gentiloni agli Affari economici? Addio alle procedure d'infrazione : Ursula von der Layen ha ufficializzato la composizione della nuova Commissione Ue, che vede l'ex premier italiano Paolo Gentiloni nel ruolo di Commissario agli Affari Economici. Un dicastero "di peso" per l'Italia, che così dovrà proporre quelle modifiche al patto di stabilità e crescita che garantiscano le migliori condizioni per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, verificando al contempo ...

Giulia Salemi pensa alle nozze dopo l’Addio a Francesco Monte? : Giulia Salemi fa un appello inaspettato: “Qualcuno vuole sposarmi?” Giulia Salemi continua a stupire sui social. L’ex gieffina e influencer ha postato poche ore fa su Instagram una foto in cui sfila con il vestito da sposa, a incuriosire non è stato però l’abito da principessa ma il commento della 26enne. Giulia Salemi ha lanciato un appello, ovviamente in modo ironico, scrivendo: “Qualcuno vuole ...

Colombia - Farc "ritorno alle armi"/ Lotta armata e terrorismo - Addio alla pace : La Farc torna alla guerra armata. Dopo neanche tre anni dagli accordi di pace, l'organizzazione marxista annuncia una nuova scesa in guerra

Viterbese - Antonio Calabro non è più l’allenatore : i motivi dell’Addio e il nome del sostituto : “Antonio Calabro non è più l’allenatore della Viterbese”. L’annuncio arriva dalla voce del presidente Marco Romano, ma a rinunciare all’incarico è stato lo stesso tecnico per motivi familiari. “Ho preso questa decisione a malincuore – ha esordito Calabro con visibilmente commosso – ma purtroppo con la testa sono altrove e preferisco lasciare. La mia presenza è richiesta in un altro posto ma questa società merita il meglio. ...

Meteo Italia - estate Addio : temporali in arrivo. Allerta su alcune regioni : È ancora una volta un’Italia spaccata in due, divisa a metà, quella che emerge dalle previsioni Meteo di oggi. Stando a quanto riferiscono i Meteorologi, infatti, saranno previsti temporali a tratti violenti e forte pioggia al nord, in particolare Piemonte e Lombardia dove è stata emanata una nuova Allerta gialla da parte della protezione civile, e invece al sud regneranno caldo e afa, con aria molto torrida proveniente dal continente ...

Addio a camerieri e cassieri : si diffondono robot e menu touchscreen dai ristoranti alle gelaterie : Forse presto diremo Addio al cameriere che arriva a prendere la comanda col tovagliolo al braccio. In sala, al ristorante, sono sempre più diffuse le tecnologie self-service, dall’ordinazione al piatto pronto e tutto sembra più veloce. Almeno quando il target di clientela è digital-friendly, come in numerosi sushi-bar della Capitale. E abbattere i costi del lavoro in sala permette di far tornare i conti dell’impresa, ma anche di ...

Addio polemiche - Tredici 3 su Netflix sarà una stagione meno controversa rispetto alle precedenti : Dopo due stagioni di controversie, tra scene crude e graficamente violente, Tredici 3 su Netflix cambia completamente tono con il nuovo capitolo. Archiviata la storia di Hannah Baker, la terza stagione si focalizza sull'indagine per l'omicidio di Bryce Walker, l'odiato compagno di classe di Clay & compagni, che è stato misteriosamente assassinato. Timothy Granaderos, che interpreta il bullo della scuola Montgomery De La Cruz, ha dichiarato ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Addio a Umberto Quintavalle - patron dell'HC Milano Quanta : Gabriele Laganà Umberto Quintavalle si è spento ieri a 73 anni a causa di un malore improvviso. Appassionato di sport, era presidente del Milano Quanta di hockey Lutto nel mondo dell’imprenditoria e dell'hockey inline. Ieri, a causa di un improvviso malore, è morto Umberto Quintavalle, 73enne fondatore e patron del Milano Quanta, creatore dei Quanta club village e presidente dell'Hockey club Milano Lo ha reso noto la Fisr, la ...