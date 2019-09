Acqua Sorgesana ritirata per presenza di pseudomonas aeruginosa | lotto e possibili sintomi

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) L'è statadal mercato (minerale naturale), come riportato dal Ministero della Salute. Ilcoinvolto corrisponde alla sigla 'L 402 14', con scadenza il 13 febbraio 2021 (confezioni da 50 cl in pet.). Il motivo della segnalazione consiste in un possibile rischio microbiologico in quanto sarebbe stata riscontrata ladi, un batterio ubiquitario dalla cui infezione possono scaturire diversi: polmonite, batteriemia, meningiti o ascessi cerebrali, otiti, cheratite batterica, osteomielite, infezioni delle vie urinarie, diarrea e gastroenteriti e disturbi dermatologici (tutte malattie di una certa importanza, che, se non prese in tempo, possono provocare anche la morte). Il richiamo del Ministero della Salute è stato emesso il 14 settembre 2019, e si rivolge all'confezionato dalla Lete Spa nel comune ...

