A New York apre il primo hotel al mondo votato alla cura del sonno

Bradley Cooper e Laura Dern avvistati insieme a New York - flirt in corso? : Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine della storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk. La coppia sembra aver però raggiunto un accordo comune nella gestione della figlia, per garantirle il massimo della serenità in questa separazione. Nonostante i rumors volessero Cooper vicino alla cantante Lady Gaga (la stessa che avrebbe provocato la frattura con la Shayk), Bradley si sta concentrando sul lavoro. Poche distrazioni, salvo farsi ...

Trovato morto nella sua abitazione di New York Ric Ocasek leader dei The Cars : Il rocker, che aveva 75 anni, è stato Trovato morto nella sua camera da letto ma secondo la polizia non si tratterebbe di una morte sospetta. Il rocker Ric Ocasek è stato Trovato morto nel suo appartamento di Manhattan a New York. Il cadavere del 75enne, fondatore e leader della band rock new wave The Cars, è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di domenica nel suo letto. Le cause del decesso non sono state ancora stabilite, ma la ...

Da Palermo a New York con un gommone - l’impresa di Sergio Davì : Da Palermo a New York con un gommone. Si conclude l’impresa ambientalista di Sergio Davì. Si è conclusa giovedì pomeriggio la traversata oceanica di Sergio Davì, originario di Monreale, in provincia di Palermo. «Ice rib challenge» è il nome dato alla rotta in gommone da Palermo a New York, iniziata lo scorso 21 giugno con partenza dal Marina Arenella. LEGGI ANCHE: Si addormenta sul materassino in Calabria e si risveglia a Messina Quasi ...

Modern Love - dalla rubrica del New York Times una serie romantica : Modern Love, La rubrica del New York Times, diventa una serie in streaming per Amazon Prime Video. Sul prestigioso quotidiano si legge che si tratta dell’esplorazione settimanale delle gioie e tribolazioni dell’amore e il nuovo show in streaming sulla piattaforma di Amazon per 8 episodi vuole essere essere proprio questo una commedia romantica con episodi antologici della durata di mezz’ora l’uno per 8 puntate così da ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 55 - 09 dollari : New York, 12 set. (AdnKronos/Xin) – A New York il prezzo del Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre ha chiuso a 55,09 dollari al barile, in calo di 0,66 dollari.L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 55,09 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Le foto della Settimana della moda di New York : Dopo un'edizione così così stavolta le sfilate hanno avuto successo, tra celebrities e modelle come Gigi Hadid, Nicole Kidman, Kate Hudson e Serena Williams

11 cose che forse vi siete persi della New York Fashion Week : La sfilata di Tommy Hilfiger La New York Fashion Week in dieci puntiLa sfilata di Tommy Hilfiger Ashley Graham sfila con il pancione per Tommy HilfigerAshley Graham al party Icons By Carine RoitfeldAshley Graham ai Daily Front Row Fashion AwardsAshley Graham all’evento dedicato ai vent’anni di TargetLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsL'arrivo al Savage x ...

Marco Borriello e Sofia Resing fanno sul serio - insieme a New York per la settimana della moda : Circola da diverse settimane la voce di una relazione tra l'ex calciatore e la modella e imprenditrice brasiliana. Liaison che, se non è stata confermata ufficialmente dai due, trova una sostanziale conferma nelle storie pubblicate negli ultimi giorni da Borriello, a New York per la settimana della moda e costantemente insieme a lei.Continua a leggere

Miley Cyrus e Kaitlynn vivono insieme a New York. Una fonte : Miley sta andando avanti : L'amore è sbocciato da poco ma è già una cosa seria. Secondo il giornale People le due ragazze vivrebbero insieme a New York. Entrambe hanno divorziato da poco. “The show must go on” sembra essere il nuovo motto di Miley Cyrus. La cantante è reduce dalla separazione dal marito Liam Hemsworth, ma non sembra affatto stare male. La ex stellina Disney ha già al suo fianco un nuovo amore, la blogger Kaitlynn Carter, anche lei divorziata dopo appena14 ...

Sfilate di New York : le borse più belle : Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Proenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaAnna SuiAnna SuiAnna SuiAnna SuiStaudStaudStaudStaudStaudStaudTory BurchTory BurchTory BurchTory BurchTory BurchTory BurchTory ...

Sfilate di New York : le scarpe più belle : Prabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungCoach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Proenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerAlexander WangAlexander WangJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaJason WuJason WuJason WuZimmermannZimmermannZimmermannZimmermannI Love PrettyI Love PrettyI Love ...

Cosa ci fanno i pompieri di New York nella laguna di Venezia : La mattina dell'11 settembre 2001, Daniel Nigro era a capo delle operazioni dei vigili del fuoco di New York. Alla fine della giornata, dopo la morte di 343 vigili del fuoco, Nigro era diventato suo malgrado un volto noto, associato al dolore. A notarlo era stato anche Bepi D'Este, commercialista in pensione e personaggio particolarmente attivo sull'isola di Burano. D'Este insieme ad alcuni dei suoi amici, tra cui un noto ristoratore e l'ex ...

Cara Delevingne alla Fashion Week di New York con le sue amiche : Altro che «Avengers, assemble!»: dopo Captain America, anche Cara Delevingne può pronunciare lo stesso invito («Avengers, uniti», chi ha visto Avengers: Endgame può capire), anche se i supereroi uniti, nel suo caso, sono tutte ragazze dalla bellezza «super». La modella-attrice (recentemente star della serie Amazon Carnival Row), infatti, è stata tra le protagoniste di alcuni eventi mondani durante la ...

11 settembre 2001 : diciotto anni fa l'attentato a New York che è impossibile dimenticare : diciotto anni dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, gli Stati Uniti invitano tutto il mondo a non dimenticare mai quello che è successo, a ricordarsi delle quasi 3000 persone che quel giorno persero tragicamente la vita. Le vittime dell'11 settembre I nomi delle persone la cui vita fu barbaramente interrotta quel giorno sono scolpiti nelle fontane di ground zero, ma in mezzo a quelle migliaia di nomi ...