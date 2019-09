Watchmen | il nuovo trailer della serie tv

Fonte : wired

(Di lunedì 16 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Dopo l’ufficializzazione nelle settimane scorsedata di debutto, sappiamo che manca ormai poco all’arrivo di, latv che Damon Lindelof ha tratta dall’omonimo graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (interessante notare come il nome di Moore, dopo i dissidi recenti, sia stato rimosso dalle comunicazioni ufficiali, dove rimane solo la dicitura “basato sulla graphic novel co-creata e illustrata da Dave Gibbons“). La produzione farà il suo debutto il prossimo 20 ottobre in contemporanea sia negli Stati Uniti su Hbo sia in Italia su Sky Atlantic. In queste ore è stato pubblicato anche unche chiarisce una volta per tutte su cosa ruoterà la vicenda. Non un revival né un sequel vero e proprio, infatti, lasi svolgerà nell’universo diraccontando però una storia ...