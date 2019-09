Volley | Europei 2019 | Matteo Piano | “È stato un buon inizio Ora serve dare il massimo

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Martedì 17 settembre, alle ore 19.30 (diretta televisiva su RaiSport) l’Italia del Volley maschile continuerà il proprio percorso nella Pool A degli Europei 2019 in Francia. Gli azzurri allenati dal CT Gianlorenzo Blengini sono pronti a confrontarsi contro una delle selezioni di riferimento a livello continentale, ovvero la Bulgaria. Un incrocio tra due formazioni di cartello che sicuramente regalerà spettacolo. Ivan Zaytsev e compagni ...

Volley in tv oggi - Europei 2019 (16 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : oggi, lunedì 16 settembre, sarà un’altra giornata ricca di grande spettacolo agi Europei di Volley: sono previsti otto incontri (l’Italia riposa) dei quali due del girone degli azzurri. Tre match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN (tra i quali Francia-Bulgaria, big match di giornata che interessa da vicino la nostra Nazionale), mentre RaiSport+HD trasmetterà in diretta tv (doretta streaming su RaiPlay) Romania-Grecia, ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (16 settembre). Tra Bulgaria e Francia il primo big match del gruppo A : E’ il giorno delle prime verità nel girone A, quello che comprende anche l’Italia, oggi a riposo dopo i primi tre successi all’Europeo di beach Volley. La prima sfida non scontata del girone si gioca alle 20.45 a Montpellier e mette di fronte le due prossime avversarie degli azzurri: la Francia che finora ha vinto e convinto nelle prime due uscite casalinghe e la Bulgaria, partita fortissimo e poi in serissima difficoltà sabato ...

Italia-Bulgaria : orario - tv - streaming - canale e programma – Europei Volley 2019 : Domani (17 Settembre) sarà la giornata del quarto match a questi Europei 2019 di volley dell’Italia. Gli azzurri sfideranno in una partita molto importante ai fini della classifica del girone la Bulgaria. I ragazzi di Silvano Prandi attualmente sono a punteggio pieno e oggi dovranno vedersela con i padroni di casa della Francia. Gli azzurri dovranno mettere in campo la migliore versione di loro stessi. Nelle tre partite disputate sin qui ...

Volley - Europei 2019 : calendario 16 settembre. Programma - orari e tv delle partite di oggi : Prende il via oggi (16 settembre) la quinta giornata degli Europei 2019 di Volley. In campo le squadre di tutti e quattro i gironi. Ad aprire il Programma odierno sarà Ucraina-Montenegro che scenderanno in campo alle ore 17.00. Alle 20 andrà in scena l’altro match del Gruppo D tra Polonia-Repubblica Ceca. Per quanto concerne il girone dell’Italia, che riposerà, Romania-Grecia si giocheranno la qualificazione alle ore 17.15. I ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Tre vittorie per Bulgaria ed Italia - due per la Francia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (15 settembre). Polonia batte Olanda. Vincono Italia - Francia e Serbia : oggi si è disputata la quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley maschile, si sono giocate otto partite (due per ogni gironi). Hanno vinto tutte le big scese in campo: Italia, Francia, Polonia, Serbia. Di seguito i risultati di oggi domenica 15 settembre e le classifiche dei vari raggruppamenti. GRUPPO A (a Montpellier, Francia): Italia-Romania 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-14) Francia-Portogallo 3-0 (25-11; 25-20; ...

Italia-Bulgaria - Europei Volley 2019 : programma - orari e tv : Martedì 17 settembre l’Italia giocherà il quarto match degli Europei 2019 di volley contro la Bulgaria. Una partita importante per gli azzurri che si troveranno di fronte un avversario ostico. I ragazzi di Silvano Prandi attualmente sono a punteggio pieno e domani sfideranno i padroni di casa della Francia. Gli azzurri dovranno mettere in campo la migliore versione di loro stessi. Nei tre match vinti in questa prima parte di manifestazione ...

Volley - Europei 2019. Blengini : “Volevamo tre vittorie - ora due squadre molto forti”. Zaytsev : “Ci può stare perdere un set” : Altro giro altra vittoria per la Nazionale italiana di Volley che si impone per 3-1 con la Romania nel terzo incontro degli Europei in corso di svolgimento, per il girone azzurro, in Francia. Andiamo a sentire le dichiarazioni dei protagonisti del match nel post partita, come riportate dalla FederVolley. Blengini: “Oggi nel terzo set ci è mancata un po’ di cattiveria, loro poi hanno cercato di fare un po’ meno errori, a noi sono sfuggiti dei ...

LIVE Italia-Romania 3-1 Volley - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri si prendono la solita pausa ma conquistano il terzo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DEGLI azzurri 15.49: Grazie per averci seguito, appuntamento a martedì alle 19.30 e buon proseguimento di domenica 15.48: Meglio in battuta e a muro ma solito black out per gli azzurri che permettono alla Romania di vincere il suo primo set in una fase fionale dell’Europeo dopo 24 anni. Arriva il terzo successo per gli azzurri che da martedì faranno ...

LIVE Italia-Romania 2-0 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri dominano anche il secondo set : 25-14 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il manoi out di Matei, appena entrato nel ruolo di opposto, da seconda linea 25-14 Abcora un ace di Giannelli e l’Italia è avanti 2-0. Romania in grande difficoltà 24-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiii 23-14 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiii a chiudere l’azione più bella dell’incontro!!! Gli azzurri ci sono! 22-14 In rete la battuta di Nelli 22-13 ...

LIVE Italia-Romania 1-0 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti anche nel secondo set : 15-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 In rete la battuta di Nelli 22-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-13 Aceeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Poker!!! 20-13 Difesa di Nelli e attacco vincente di Juantorena da zona 4 19-13 La pipe di Lanza!!! 18-13 In rete il servizio di Lanza 18-12 Vincente la diagonale di Juantorena da zona 4 17-12 Primo tempo di Piano 16-12 Out il servizio di ...