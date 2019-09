Violenza su donne | da Regione Lombardia 121 mila euro per prevenzione

Cartello incita alla Violenza contro le donne : “Torna a casa e rompi le ossa a quella z.....a di tua moglie” : Il Cartello shock è comparso nei pressi di un parcheggio a Bagnaia, in provincia di Viterbo. Dopo le prime sdegnate...

Petizioni - “dai tempi di denuncia per la Violenza sulle donne al revenge porn : i temi di genere mobilitano di più la rete” : Dalla legge sul revenge porn, alla richiesta di allungamento dei tempi di denuncia per la violenza sulle donne, fino alla cacciata dell’assessore di Pisa, accusato di molestie, Andrea Buscemi. Le tematiche di genere, in Italia, sono tra quelle che mobilitano di più il mondo della rete. Almeno secondo quanto sostiene la piattaforma Change.org, che, a distanza di sei mesi dalla festa delle donne, ha deciso di organizzare una tavola rotonda con le ...

Per Elisa - contro la Violenza sulle donne - l'informazione faccia la sua parte : Non c’è nessun gigante buono, nessun amore non corrisposto, nessun raptus. Ci sono solo odio, violenza, una ragazza di 28 anni uccisa, un femminicidio. Una storia sbagliata, nei contenuti e nel racconto. Elisa Pomarelli è stata cancellata, nella sua identità e storia, per spostare, invece, i riflettori e la comprensione su chi l’ha uccisa. Si indaga sulle possibili motivazioni del gesto dell’assassino, su ...

Codice Rosso - cosa non funziona nella legge contro la Violenza sulle donne? : «Fare le leggi senza tenere conto della realtà pratica della struttura che le deve poi sostenere è solo riempirsi la bocca e sciacquarsi la coscienza». L’avvocato Francesca Garisto, che collabora con D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, non è per nulla stupita dei problemi che segnalati relativamente al Codice Rosso, la procedura prevista dalla nuova legge per le vittime di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenze sessuali. La voce ...

Violenza sulle donne - a Roma chiudono una casa rifugio. Un bagno di realtà per il Codice rosso : “Oggi viene presentato il governo della discontinuità ma noi da qui, Roma, pianeta Terra, non registriamo alcun cambiamento se non ingiustizia, accanimento e la solita incompetenza e incapacità politica”. Il 29 agosto scorso le attiviste femministe della casa rifugio Lucha y Siesta hanno ricevuto una lettera che comunicava la sospensione delle utenze e l’imminente sgombero dell’immobile di via Lucio Sestio, dove al ...

Il governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concrete contro la Violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,

Anticipazioni Uomini e donne : Cristina accusa David di Violenza verbale - interviene Maria : Cristina Incorvaia e David Scarantino erano stati l'unica coppia di Temptation Island ad uscire mano nella mano dal falò di confronto. Il loro rapporto, però, era naufragato quella stessa sera a causa dell'ennesima discussione, come i due ex fidanzati avevano raccontato dopo un mese dalla fine delle riprese. Ospiti della prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne, la dama e il cavaliere hanno confermato la rottura, ...

Nanni-Sassone : Raggi mette alla porta donne e bambini vittime di Violenza : Roma – “Il Movimento 5 stelle mette alla porta donne e bambini vittime di violenza. A nulla sono valsi gli appelli della societa’ civile, del mondo femminista, delle associazioni, affinche’ la sindaca Raggi, espressione della sensibilita’ 5 stelle nella Capitale, tornasse sui suoi passi nella decisione, corretta dal punto di vista formale, ma profondamente ingiusta, disumana e iniqua di mettere alla porta le 15 ...

Tidei : fondi centri antiViolenza Lazio atto concreto vicinanza a donne : Roma – “Importante e concreto l’impegno della Giunta regionale del Lazio che ha stanziato oltre 200mila euro per i centri antiviolenza di Fiumicino, Tivoli e Aprilia. Sono fondi essenziali per fare si’ che questi centri possano funzionare al meglio, offrendo assistenza e servizi alle donne che sono vittime di violenza”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei del Pd. “Questo ...

La casa rifugio per donne vittime di Violenza Lucha y Siesta di Roma sarà sgomberata il 15 settembre : Martedì la casa rifugio per le donne vittime di violenza Lucha y Siesta di Roma ha ricevuto una lettera dal Tribunale fallimentare della città che annuncia che il 15 settembre l’edificio che ospita la casa sarà sgomberato. La palazzina, che

Violenza sulle donne - il vicesindaco scherza sullo stupro. Ma non fa ridere per niente : C’è una lotteria di Paese per la festa di Santa Viola e lui sale sul palco con scritto sulla maglietta “se non puoi sedurla puoi sedarla”. Lui si chiama Loris Corradi, 35enne, geometra, vicesindaco di Roverè Veronese e tesserato di Fratelli d’Italia. Fa parte di un partito che tuona contro lo stupro delle donne, soprattutto se commesso da immigrati, e pensa di poter scherzare sullo stupro. La rete nazionale D.i.Re. chiede “le ...

Il vicesindaco eletto con la Lega nel Veronese e la maglia che incita alla Violenza sulle donne. Il Carroccio : “E’ di Fdi”. Loro : “Non è dei nostri” : E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré Veronese (Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi, vicesindaco eletto in lista con la Lega, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta che incita alla violenza contro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena ...

Napoli - chirurgo picchiato in ospedale da due donne : «Sono indignata ma non mi arrendo alla Violenza» : Ventidue anni da chirurgo di cui, gli ultimi due, all?ospedale San Giovanni Bosco senza nessuna intenzione di andare via ma con la ferma decisione di «continuare a fare la professione...