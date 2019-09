Vibo Valentia | poliziotto 52enne in servizio presso la Digos si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Uninladisi è tolto lasparandosi alla testa con la sua arma d'ordinanza nei pressi di Gerocarne. La notizia è stata diffusa dalla Questura della città calabrese che ha confermato il decesso dell'uomo. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il militare a compiere l'insano gesto, ma non si esclude che alla base potessero esserci dei problemi personali. Si tratta indubbiamente di un caso estremamente delicato: i colleghi, infatti, stanno indagando a fondo per cercare di capire come siano andate realmente le cose....

