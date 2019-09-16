romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsItalcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento - Affaritaliani.it
Italcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento Affaritaliani.it
Milano, 24 lug. (AdnKronos) - “L'ingegner Giampiero Pesenti è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tutta l'industria italiana del cemento. Ha guidato ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. DISAGI ANCHE IN INTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SEMPRE IN INTERNA, DISAGI ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA, E TRA APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE PIU’ AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA PONTINA E L’USCITA ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DELLA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI. LA VIABILITA’ E’ INTERROTTA SULLA LATERALE, ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA DELLA METRO C GROTTE CELONI, SVINCOLO TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. IL TRAFFICO E IL SERVIZIO BUS SONO DEVIATI SUL TRATTO SOPRAELEVATO; PASSIAMO ALLE NOTIZIE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AL KM 39 ALL’ALTEZZA BORGO QUINZIO GENERA CODE A TRATTI DA PASSO CORESE A CAMPO MAGGIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DALLA A24 Roma-TERAMO A VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AL KM 39 ALL’ALTEZZA BORGO QUINZIO GENERA CODE A TRATTI DA PASSO CORESE A CAMPO MAGGIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA A24 Roma-TERAMO A VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA VIA CASILINA VIA ARDEATINA A MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 Roma-TERAMO A VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA DI PORTONACCIO E PIU AVANTI DA VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 9:35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DALLA Roma-FIUMICINO A VIA ARDEATINA E PIU AVANTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 9:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DA VIA PORTUENSE A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI DA BOCCEA A VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 8:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DA VIA PORTUENSE A VIA APPIA E VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO TRAFFICO INTENSO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 8:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI CODE DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST ...