Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 9:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DA VIA PORTUENSE A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI DA BOCCEA A VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 8:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DA VIA PORTUENSE A VIA APPIA E VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO TRAFFICO INTENSO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 8:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI CODE DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DALL’A1 Roma NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI ANCHE SU ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E ARDEATINA E TRA APPIA E TUSCOLANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E RACCORDO, IN DIREZIONE Roma INCOLONNAMENTI, A CAUSA DI UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 18:50 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA FLACCA, ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, IN DIREZIONE TERRACINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E RACCORDO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E, PIU’ AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN PRIMO PIANO IL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA SEMPRE CAUSA INCIDENTE, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SI STA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE Roma PERMANGONO LE CODE SULLA Roma FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE VERSO IL RACCORDO, SI STA IN FILA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLA PONTINA CON CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO NEL COMUNE DI MORLUPO, SULLA PROVINCIALE17A VIA SAN MICHELE MORLUPO – CAPENA, DOVE SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SEGNALIAMO CODE DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO ...