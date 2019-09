Vestiaire Collective | lo shopping di lusso si fa sostenibile

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Alberta FerrettiBalenciagaFendiGucciLanvinStella McCartneyMicol Sabbadini, Valentina Scambia, Helen Nonini, Sava Bisazza Visconti, Chiara Totire, Matilde FerriChiara Totire e Valentina ScambiaHelen Nonini e Matilde FerriSava Bisazza Visconti e Helen NoniniMicol SabbadiniQuale occasione, se non quella di una nuova fashion week, per puntare ancora una volta i riflettori sull’importante e sempre più urgente tema della sostenibilità dell’industria della moda. A richiamare l’attenzione di brand e pubblico, questa volta è, la piattaforma e-commerce di articoli fashion second-hand che, in collaborazione con Eco-Age e Camera Nazionale della Moda Italiana, ha deciso di dar vita a un progetto volto a spingere la circolarità nella moda. Ed è così che da questa preziosa partnership è nata l’idea di uno store temporaneo, allestito nel centro di Milano, presso la Tearose ...

GlobeStylesMag : Vestiaire Collective pop-up store Milano: l’importanza della moda sostenibile - Gazzettadmilano : Vestiaire Collective for the Green Carpet Fashion Awards, inaugurazione mercoledì 18. - robertaebasta_ : @speroscherzi_ La vendi su vestiaire collective in massimo 48h -