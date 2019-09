Veglie | arrestato il conducente dell' auto che ha travolto e ucciso un ciclista belga

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Gli agentia polizia locale, unitamente ai carabinieria stazione di, nel Leccese, hanno tratto in arresto un 36enne di Salice Salentino, D.D.P., che sabato scorso, lungo la strada che collega la suddetta cittadina a Salice, ha investito un cicloescursionista, deceduto poco dopo in ospedale. L'uomo era alla guida di una Citroen C1 e stava percorrendo via Vecchia Salice, in territoriose. Inizialmente si era appreso che il 36enne, sottoposto a tutti i controlli del caso, non era sotto l'effetto di alcool. Tuttavia nelle ore successive è stato comunicato che, invece, i medici'ospedale Vito Fazzi hanno appurato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo....

