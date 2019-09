Uomini e Donne 2019 2020 | prima puntata 16 settembre 2019 in diretta liveblogging

Scandalo a Uomini e Donne - Javier eliminato : aveva una storia fuori dal programma - : Luana Rosato Javier Martinez, ex single di Temptation Island, è stato cacciato da Uomini e Donne dove era approdato per corteggiare Sara Tozzi: si è scoperto che era fidanzato La nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne inizia con un vero e proprio Scandalo che ha visto coinvolto un ex tentatore di Temptation Island, Javier Martinez. Il giovane, divenuto noto per essere stato il single in grado di far riflettere Ilaria ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : 'Tre Uomini per me...' - Trono Over - : uomini e Donne, Trono Over news e anticipazioni: Gemma Galgani elimina un corteggiatore, mentre Barbara De Santi esce con Stefano

Anticipazioni Uomini e Donne : Tina perde solo 500 grammi e litiga con signora del pubblico : Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne che c'è stata qualche giorno fa, Tina Cipollari si è resa protagonista di un siparietto che è desTinato a far discutere. Come raccontano le Anticipazioni del web, l'opinionista ha litigato con una signora del pubblico che ha osato criticare gli scarsi risultati che ha ottenuto nei primi giorni di dieta. Maria De Filippi, inoltre, si è trovata a dover sedare un'accesa discussione nata tra ...

Uomini E DONNE - da oggi su Canale 5. Tutto ciò che c’è da sapere! : Terminata la visione di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, i telespettatori pomeridiani ritroveranno un classico programma pomeridiano di Canale 5. Stiamo parlando di UOMINI e DONNE, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Ecco Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione. UOMINI e DONNE, i nuovi tronisti Per quanto riguarda il trono classico, saranno in quattro a cercare l’amore con ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma spiazza tutti con una scelta : anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani felice: cosa è successo L’attesa è finita! Tra poche ore Uomini e Donne tornerà a far compagnia al pubblico attento di Canale5 nella fascia oraria dalle 14.45 alle 16.10 con una stagione che si preannuncia già ricca di novità e colpi di scena. In base alle ultime anticipazioni sembrerebbe che Maria De Filippi sia decisa a inaugurare la nuova edizione del dating show che porta la sua ...

Alessandro Zarino/ Il tronista del Trono Classico elimina Sara... - Uomini e Donne - : Alessandro Zarino, Uomini e Donne: il tronista si è reso protagonista della prima eliminazione all'interno del programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne - Tina Cipollari è ingrassata e sui social conferma l'aumento di peso : Tina Cipollari si prepara all'atteso ritorno in video a Uomini e donne. Da oggi pomeriggio sarà nuovamente presente tutti i pomeriggi su Canale 5 nelle vesti di opinionista dello storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia l'estate è stata decisamente 'golosa' per la Cipollari, la quale ha preso qualche chilo di troppo così come ha fatto presente proprio in una delle registrazioni di quest'anno di Uomini e donne e anche ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giulio e Alessandro già rivali - Javier viene mandato via : L'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5 tornerà in onda regolarmente a partire da oggi, lunedì 16 settembre, quando alle 14:45 andrà in onda la prima attesa puntata di questa nuova stagione. Nel frattempo, però, nel corso delle scorse settimane sono state registrate già le prime puntate del trono classico e del trono over, le quali sono state a dir poco foriere di colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sui due tronisti Alessandro ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma elimina un corteggiatore - la Platano in crisi : Una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne si è tenuta sabato 14 settembre agli studi Elios di Roma, segnalando importanti novità per quanto riguarda il percorso di dame e cavalieri. Ampio spazio è stato dedicato ancora a Gemma Galgani, che in settimana è uscita con un corteggiatore come già avevano evidenziato alcune foto rimbalzate sul web. Ma l'incontro non è andato come previsto, tanto che la dama ha deciso di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Tina Cipollari sbeffeggiata dal pubblico : Tina Cipollari peso: l’attacco di una signora del pubblico. Le anticipazioni di Uomini e Donne Oltre che salotto televisivo per cercare l’amore, Uomini e Donne è diventato anche uno spazio dedicato al peso di Tina Cipollari e alla sua nutrizione. La scorsa settimana l’opinionista ha accettato la sfida lanciata da Maria De Filippi: lasciarsi seguire da un nutrizionista che la aiuterà a dimagrire di almeno venti chili entro ...

Uomini e Donne anticipazioni : brutta sorpresa per Tina - Maria alle corde : Uomini e Donne anticipazioni: Tina torna sulla bilancia (brutta sorpresa), poi in studio scoppia il caos a causa di Anna e Gemma. Maria De Filippi va alle corde e si affida al pubblico Continuano le registrazioni di Uomini e Donne – Trono Over e continuano a fioccare interessanti anticipazioni (fornite dal blog Il Vicolo delle […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: brutta sorpresa per Tina, Maria alle corde proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Spunta Giorgio Manetti! Caos in studio! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Riccardo Guarnieri fa una scenata di gelosia ad Ida Platano. Una coppia esce dal programma! Gianni Sperti ha sospetti su Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia lascia il programma. Gemma Galgani in lacrime. Armando Incarnato ed il messaggio incriminato! Si sono da poco concluse le nuove registrazioni Uomini e Donne Over. Grazie alle Anticipazioni in nostro possesso, possiamo svelarvi che ...

Uomini e Donne/ Javier prende in giro tutti : Tina non perdona! - Trono Classico - : Uomini e Donne, Sara Tozzi elimina Javier Martinez, tra le lacrime,: ecco cosa ha fatto l'ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore in lacrime sui social : cosa è successo : È stata un’estate piena di chiacchiere quella di Teresa Cilia e Salvatore di Carlo. Botta e risposta che hanno tirato in ballo personaggi famosi del mondo della tv e dell’universo di Uomini e Donne. Pezzi da novanta come Raffaella Mennoia e Gianni Sperti per citarne alcuni. Chiacchiere che adesso Teresa Cilia e Salvatore si gettano dietro le spalle. Nei giorni hanno festeggiato un giorno importante: il loro terzo anniversario di matrimonio. ...