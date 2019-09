Ungheria, male che Italia apra i porti

"Deplorevole e pericoloso": così il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando a Mtv1 ha definito il fatto che il nuovo governono abbia consentito a navi con migranti di attraccare. Szijjarto ha ribadito che Budapest non intende partecipare alla ripartizione dei migranti salvati in mare. "E' un incentivo per i trafficanti e per i migranti stessi, che potranno arrivare di nuovo in massa", ha sostenuto.(Di lunedì 16 settembre 2019)