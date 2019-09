Ungheria contro l’Italia | “Pericoloso far sbarcare i migranti” Di Maio | “Facile fare i

Ungheria contro l’Italia : “Deplorevole aprire i porti”. Di Maio : “Si assuma le sue responsabilità” : L'Ungheria, tramite il suo ministro degli Esteri Peter Szijjarto, si scaglia contro la decisione dell'Italia di assegnare un porto alla Ocean Viking: "Dopo aver fatto entrare masse di migranti illegali, vogliono distribuirli tra gli Stati membri dell'Ue". Di Maio replica: "È facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri".Continua a leggere

Ungheria - Orban scrive a Salvini : “Sei un guerriero nella lotta contro l’immigrazione” : “Ti consideriamo un guerriero nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. Il premier ungherese Viktor Orban scrive a Matteo Salvini nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte avvia le consultazioni e il leader della Lega chiama la piazza il 19 ottobre per manifestare contro il governo giallorosso. nella lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Orban – a ...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen controlla Hamilton - Leclerc e Vettel terzo e quarto : 15° giro - Bottas ha passato Giovinazzi, Stroll e Russell ed è 16esimo Le Ferrari sono più lente di 1" al giro rispetto a Verstappen ed Hamilton 10° giro - Verstappen...

Diretta Formula 1/ Qualifiche live : Leclerc contro le barriere! - Gp Ungheria 2019 - : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2019 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla pista tedesca, oggi sabato 3 agosto,.

VIDEO Charles Leclerc - incidente nelle qualifiche del GP Ungheria : Ferrari contro il muro all’ultima curva : Charles Leclerc ha commesso un grave errore durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, già comodamente ammesso al Q2, è andato in testacoda all’ultima curva ed è andato a sbattere col posteriore contro il muro. I meccanici della Scuderia di Maranello sono però riusciti a riparare la vettura in una decina di minuti e a rimettere in pista la ...

VIDEO Alexander Albon - brutto incidente nella FP2 del GP di Ungheria : Toro Rosso contro il muro sul bagnato : brutto incidente per Alexander Albon nelle prove libere 2 del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Hungaroring. La pioggia ha fatto capolino nelle prime battute della sessione pomeridiana, l’asfalto umido ha subito beffato il pilota della Toro Rosso che ha perso il controllo della vettura all’ultima curva ed è andato a sbattere violentemente contro il muro. Di seguito il VIDEO dell’incidente di ...

LIVE Italia-Ungheria pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : semifinale da brividi per il Settebello contro i Maestri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c’è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

Mondiali Scherma 2019 – Sciabola femminile a squadre : Italia in semifinale - vittoria con brivido contro l’Ungheria : Il quartetto azzurro supera 45-38 l’Ungheria e stacca il pass per la semifinale, dove affronterà la temibile Russia Prosegue la marcia delle Sciabolatrici azzurre ai Mondiali di Budapest, il quartetto composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia stacca il pass per le semifinali battendo l’Ungheria. Match dominato in lungo e in largo fino all’assalto finale, dove le magiare accorciano ...