Una fascia che ti fa smettere di russare senza svegliarti

Fonte : wired

(Di lunedì 16 settembre 2019) (foto: Philips)è una vera piaga: non solo per il fastidio arrecato a chi dorme accanto a noi, ma perché è sintomo di una respirazione non corretta che può diventare anche molto pericolosa quando sfocia in apnee notturne. Sul mercato esistono tante soluzioni che agiscono sul naso oppure sulla posizione del capo per rimediare al fenomeno. Philips, dal canto suo, vuole invece intervenire in modo più concreto e definitivo. Con il suo sistema Snoring Relief Band opera direttamente sulla postura durante il sonno. Le statistiche indicano che il 40% degli uomini e il 25% delle donne russa su base regolare. I motivi possono essere disparati: uso di alcol e fumo, assunzioni di medicinali, problemi al setto nasale o al palato, condizione di sovrappeso e, appunto, una scorretta posizione durante il riposo. Snoring Relief Band si dedica proprio a quest’ultimo caso, intervenendo in ...

