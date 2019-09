Umbria | M5S ‘affossa’ Fora | non sarà candidato presidente**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Andreanon sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa apresidente dell’Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escluderebbedalla corsa a governatore. Dunque quel che poteva essere letto tra le righe della lettera di Luigi Di Maio di ieri, è confermato all’Adnkronos da fonti autorevoli vicine ai vertici M5S: “? Impossibile”, taglia corto chi segue da vicino la partita umbra.Andrea Liberati,M5S alla presidenza della Regione nel 2015 e uomo forte dei 5 Stelle sul territorio (ieri citato nella lettera di Di Maio come esempio virtuoso), sceglie la linea del silenzio: “Mi affido a Di Maio – dice – sono certo che stia facendo e che farà ...

Capezzone : +Effetti non intenzionali+ Se l’effetto del pessimo #Contebis sarà, a partire dalla patetica pantomima del “civico”… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. #Pontida. #Umbria, alleanza Pd-… - agorarai : Il patto civico per l'Umbria proposto da Di Maio, con un'alleanza M5s-PD, potrebbe riproporsi anche in altre Region… -