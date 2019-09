Umbria | Letta | ‘favorevole ad alleanza Pd-M5S’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato in condizioni emergenziali e uniche. Se va avanti in una logica solo emergenziale, dura pochi mesi, e allora sarebbe stato meglio votare subito, se il percorso è invece di lungo periodo, c’è bisogno che l’accordo di governo si trasformi in un patto politico. E per farlo c’è bisogno che anche a livello locale le cose funzionino e non ci siano scontri. Sono a favore di un’indicazione di questo genere”, ovvero ad alleanze Pd-M5S anche a livello locale, già dalle prossime regionali. Lo dice l’ex premier Enricoai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. L'articolo, ‘favorevole adPd-M5S’ CalcioWeb.

