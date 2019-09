Tutti a scuola | Mattarella inaugura l' anno scolastico su Rai 1

In una scuola ci sono molti bocciati e vengono licenziati Tutti gli insegnanti : In una scuola americana, un istituto americano di Rhode Island si è contraddistinto perché ci sono stati tantissimi bocciati e così l’autorità scolastica ha preso una decisione incredibile: ha licenziato tutti gli insegnati perché li ha ritenuti i responsabili di quel fallimento. Questa vicenda è accaduta nella cittadina di Central Falls dove, più o meno, la metà degli studenti è stata bocciata. A quel punto gli insegnanti sono stati tutti ...

Tutti a Scuola - il Presidente Mattarella e il Ministro Fioramonti inaugurano l'anno scolastico : L'Aquila - Sarà L’Aquila a ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Domani pomeriggio, dalle 16.30, nel cortile della Primaria ‘Mariele Ventre’ - Direzione Didattica Amiternum - circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ...

Scuola : parte il nuovo anno - ma non per Tutti. Italia campione europeo dell’abbandono (14%). Per recuperare il divario servono 10 anni : Il governo Renzi era partito dall’edilizia, Conte dagli asili. Perché in Italia c’è una grande “emergenza irrisolta” che si chiama Scuola e si trascina di governo in governo senza soluzione. E oggi, alla riapertura delle classi, aleggia come un fantasma l’esercito di 600mila alunni che l’anno scorso ha interrotto gli studi benché in età scolare. I punti di debolezza del sistema scolastico nazionale sono tanti. Quello ...

Scuola - un fallimento promuovere Tutti : Esce il 5 settembre «Alzare lo sguardo» (Solferino), pamphlet in forma di lettera a una professoressa. Non bocciare i negligenti è solo un rinvio: la resa dei conti arriverà

SCUOLA/ Senza utopia e senza statalismo : ecco la rivoluzione che fa bene a Tutti : La SCUOLA va ripensata come impresa sociale, sulla base delle esigenze di chi vi lavora e del servizio che offre. In Italia non è un'ovvietà

Tutti a scuola di astronomia all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati : Un’imperdibile opportunità di formazione in campo astronomico attende i curiosi e gli amanti del cielo. A ottobre nella sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA – ESRIN) di Frascati partirà il nuovo corso di astronomia “Scoprire l’Universo”, per conoscere dalla viva voce di esperti Tutti i segreti del cosmo e per imparare a osservarlo. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di astronomia “Livio Gratton” (ATA) – APS, delegazione territoriale ...

Scuola - Tutti i tagli alle risorse nel Disegno di legge : La FLC CGIL ha ieri comunicato che il Senato ha approvato il Disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019. Il provvedimento passerà ora per l’esame alla Camera. Nel prossimo paragrafo gli interventi più significativi previsti dal DDL relativi al MIUR, alla Scuola e all’università. tagli previsti alla Scuola nella prossima legge di Bilancio La Flc Cgil riassume così gli interventi previsti per la ...

SCUOLA/ Il "bello" della maturità? Condensa Tutti i mali della scuola : Un bilancio dell'esame di maturità? È un ottimo Condensato di tutto quello che non funziona nella scuola italiana, vittima della sua burocrazia

Tutti i bandi di concorso scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Giocattoli - scuolabus e prodotti ortopedici : ?Tutti i settori infiltrati dalla mafia : Innumerevoli, i tentacoli della piovra mafiosa si allungano ormai su qualunque settore di mercato da catturare. Appena pubblicata, la relazione della Dia (direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre 2018...