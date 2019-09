“Truffato da Carmen Di Pietro” Come Pamela Prati L’accusa è pesantissima

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dopo il ”Caltagirone gate” il gossip italiano potrebbe appassionarsi a un’altra storia ‘architettata’ per avere notorietà. Questa volta la protagonista è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano:Di Pietro. Qualche settimana da la showgirl aveva raccontato in un’intervista di essersi innamorata del personal trainer Matteo Alessandroni, ma il 25enne, ospite nella prima puntata del ”Live – Non è la D’Urso – ha spiegato che in realtà è stato ingannato. A “live non è la D’Urso” parla Matteo Alessandroni: “Io non ho mai illuso nè preso in giro nessuno. Io sono fidanzato. Sono stato contattato su Instagram da una persona vicina aDi Pietro e mi ha ingannato. Mi ha detto chevoleva fare foto con un personal trainer e ho detto di sì, pensavo così di pubblicizzare il mio ...

