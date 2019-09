Trovato morto nella sua abitazione di New York Ric Ocasek leader dei The Cars

Tragedia nel Beneventano - neonato Trovato morto in una scarpata : piantonata la madre : Il piccolo sarebbe stato lanciato e poi colpito dalla 34enne, la donna è in ospedale

Lutto nel mondo della musica : il cantante Trovato morto nella sua casa : Lutto nel mondo della musica. È morto un grande che sarà impossibile dimenticare. Addio a Ric Ocasek, il cantante americano che negli anni ’80 aveva fondato ed era stato leader dei The Cars. Il gruppo statunitense era celebre per suonare il genere new wave. Ric Ocasek è morto all’età di 75 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di Manhattan. È stata la famiglia di Ric a lanciare l’allarme: l’uomo non rispondeva al telefono da un ...

Anziano disperso in Val d’Ossola : riTrovato morto nei boschi di Montecrestese : E’ stato ritrovato morto il pensionato di 72 anni disperso da una settimana in Val d’Ossola. Il corpo è stato localizzato oggi, nei boschi di Montecrestese, nel corso delle ricerche che hanno coinvolto oltre 200 persone di vari gruppi, tra cui Aib e Protezione civile. Il corpo era in fondo a un canalone: l’uomo sarebbe scivolato mentre cercava funghi poco distante dalla baita che possedeva nell’alpeggio di Coipo di ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale Trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

Palermo - giallo a Terrasini : anziano imprenditore italoamericano Trovato morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.Continua a leggere

Palermo : anziano Trovato morto a Terrasini - ipotesi rapina : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – Non ci sono segni di violenza, né tracce di sangue sul corpo di Mercurio Nepa, l’anziano italo-americano di 84 anni trovato morto dal badante nella sua abitazione di via Venezia, a Terrasini (Palermo). Il corpo dell’uomo era sul letto e la casa totalmente a soqquadro. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una rapina finita male. Le indagini sono affidate ai carabinieri. ...

Trovato morto in auto nel Napoletano : 20.49 Il cadavere di un uomo è stato Trovato nel bagagliaio di un'auto a Secondigliano (Napoli). La macchina, che risulterebbe rubata, era parcheggiata al lato di una strada. La vittima è stata identificata. Il corpo era avvolto in un lenzuolo bianco e la testa coperta da uno straccio. Non aveva fatto rientro a casa ieri e questo aveva allarmato i suoi familiari. Non è escluso che la sua morte abbia correlazioni con quella di un altro uomo, ...

Morto l'attore Federico Palmieri : l'attore Trovato impiccato nel giardino condominiale : Si è impiccato ad un albero del giardino condominiale. Così è Morto l’attore romano Federico Palmieri, 41 anni, fondatore del Teatro dei Balbuzienti.L’attore è stato trovato privo di vita nella giornata del 5 settembre nel giardino dello stabile nella zona di Piazza Bologna dove viveva con la madre. Figlio d’arte, il padre Gaetano Palmieri era anch’egli regista e scultore mentre la madre ...

Roma - Trovato morto l'attore Federico Palmieri : aveva 41 anni. L'ultimo film con Mastandrea : È morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. L'artista di 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna è stato trovato impiccato con una corda alla...

Federico Palmieri : l'attore romano è stato Trovato morto nella sua casa : Federico Palmieri, attore romano di 41 anni, è stato trovato privo di vita nella casa di via Michele di Lando nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre. Una sua amica ha allertato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'attore non c'è stato niente da fare. l'attore è stato trovato morto nel giardino condominiale All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i soccorritori e gli agenti del Commissariato di polizia Sant'Ippolito ...

Morto l’attore Federico Palmieri - Trovato impiccato in giardino : Roma – impiccato con una corda a una trave del giardino condominiale della sua abitazione. E’ Morto cosi’ Federico Palmieri, attore 41enne il cui corpo e’ stato ritrovato ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.40, in via Michele di Lando, nella zona di piazza Bologna. Dalle prime ricostruzioni sembra si sia tolto la vita. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia del commissariato Sant’Ippolito: sono comunque ...

Poliziotto Trovato morto in macchina - ipotesi suicidio : Roma – Un Poliziotto di 60 anni della Squadra Volanti della Questura di Roma e’ stato ritrovato morto in un’auto, non lontano dalla sede del Reparto in via Guido Reni. L’uomo, secondo quanto si apprende, si sarebbe tolto la vita. A scoprire l’accaduto sono stati alcuni colleghi. L'articolo Poliziotto trovato morto in macchina, ipotesi suicidio proviene da RomaDailyNews.