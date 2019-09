Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il liceo non è mai stato così difficile insu. I fumetti di Brian Ralph prendono vita sullo schermo in una serie TV composta da dieci episodi che arriverà il mese prossimo sulla piattaforma.La comedy horror post-apocalittica è ambientata a Glendale, in California. In seguito all'esplosione di diverse bombe atomiche, la popolazione viene decimata e i superstiti sono costretti a combattere per la loro sopravvivenza. Le strade sono piene di gang pericolose e mostruose creature che minacciano la città. Il diciassettenne Josh crea un bizzarro gruppo di disadattati per fronteggiare il pericolo. Descritta come "in parte una saga di samurai, in parte accattivante storia di maturità e in parte Battle Royale”,susembra Mad Max in formatoager e certamente avrà già catturato l'attenzione del pubblico più giovane.Josh (il Colin Ford di Supernatural ) ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Trailer di #Daybreak su Netflix, l'horror in salsa teen: quando la scuola diventa #MadMax (video) - _diana87 : Trailer di Daybreak su Netflix, l’horror in salsa teen: quando la scuola diventa Mad Max (video) - OptiMagazine : Trailer di #Daybreak su Netflix, l'horror in salsa teen: quando la scuola diventa #MadMax (video) -