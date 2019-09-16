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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 | 00 RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I ...

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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20:00 (Di lunedì 16 settembre 2019) RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO. TRAFFICATO IL MURO TORTO CON RALLENTAMENTI DA VIA DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE FLAMINIO RALLENTMENTI ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA Roma FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA RomaNINA. LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20:00: RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18:30 - #Traffico #16-09-2019 #18:30 -

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