romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16:30 - #Traffico #16-09-2019 #16:30 - josephsayah142 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #incidente - Via Casilina traffico rallentato altezza Via di Fontana Candida >< #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09:30 Roma Daily News
SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 07 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 15-09-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA SAN CESAREO E LA BARRIERA DI Roma SUD, IN DIREZIONE DEL GRA. CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA VIA C. COLOMBO E VIA LAURENTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER Traffico TRA APPIA E RomaNINA. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA -TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE ...