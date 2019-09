Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 07 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...