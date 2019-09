Torture | morte | stupri | l’inferno Libia nelle carte dei magistrati “Ho visto molte donne

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 17 settembre 2019) Cosa c'è in, per i migranti che vogliono arrivare sulle coste italiane?, violenze,. Un inferno che questa volta è finitodeidi Agrigento e poi di Palermo, che lo hanno documentato grazie al lavoro degli investigatori di Agrigento e Messina, e hanno fermato tre carcerieri, 'torturatori' di un centro di detenzione migranti ina Zawiya. Una ex base militare, vicina al mare, dove dietro ad un grande cancello blu e i muri alti in pietra, vengono sequestrati, torturati, uccisi centinaia di migranti in attesa di partire per l'Europa. Sono stati i migranti, le vittime, che hanno avuto il coraggio di raccontare, dettagli nitidi e descrizioni concordanti, che hanno riconosciuto tre dei loro carcerieri in foto. Migranti che erano a bordo dell'imbarcazione a vela Alex, dell'ong 'Mediterranea Saving Humans', soccorsi nella Sar Libica, poi forzando il ...

