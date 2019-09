Torino | arrestati 12 capi ultrà della Juventus accusati di estorsioni e violenza privata

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dalle prime ore di questa mattina è in corso a, e in altre province italiane, una vasta operazione di polizia, che ha portato fino ad ora all'arresto di ben 12 persone, tutte appartenenti a vari gruppi. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia devono rispondere di reati gravissimi, come. L'inchiesta in questione è partita proprio a seguito di alcune denunce presentate all'autorità giudiziaria torinese dallo stesso club bianconero, che ha voluto vederci chiaro e che è ovviamente estraneo alle vicende che riguardano i gruppiin questione. L'operazione, denominata "Last Banner" ha colpito il gruppo dei "Drughi", unitamente al "Tradizione - Antichi Valori", "Viking", "Nucleo 1985" e "Quelli...di via Filadelfia". Gli inquirenti ritengono che i soggetti...

repubblica : Estorsioni e violenze, arrestati alcuni capi ultrà della Juventus - repubblica : Arrestati 12 capi ultrà della Juve: ricattavano la società per avere biglietti e gestire bagarinaggio [news aggiorn… - LaStampa : Estorsioni e violenze, arrestati 12 capi ultrà della Juve -