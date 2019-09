Tiziano Ferro annuncia l’uscita del singolo “Accetto miracoli” | title track del nuovo

Accetto Miracoli è il nuovo singolo di Tiziano Ferro - la title track dell’album in radio a settembre : Sarà Accetto Miracoli il nuovo singolo di Tiziano Ferro. La title track del disco in uscita il 20 novembre sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 20 settembre. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso artista attraverso un post sui social. Condivide il titolo del nuovo brano in radio ma anche la data di uscita e la copertina, che lo ritrae protagonista con un nuovo scatto. Il singolo autunnale arriva dopo il rilascio dell'estivo ...

Elisabetta Canalis - festa di compleanno a sorpresa : Tiziano Ferro canta per lei Sere nere : Il suo rapporto con Maddalena Corvaglia sarà pure in crisi, ma non si può dire che Elisabetta Canalis non abbia degli amici su cui contare. La dimostrazione arriva nel giorno del suo compleanno, che ricorre il 12 settembre, quando in quel di Los Angeles la ex velina di Striscia la notizia rientra in casa con il marito Brian Perri e la figlia Skylar Eva e a sorpresa si vede spuntare fuori alcuni infiltrati speciali pronti ad augurarle buon ...

Jovanotti e Tiziano Ferro tra i duetti desiderati da Emma Marrone : In diretta con i fan su Instagram, Emma Marrone racconta le emozioni di Io Sono Bella. Forte del successo del singolo che anticipa il nuovo disco di inediti, la cantante risponde alle domande dei suoi sostenitori. Ascoltare il brano in studio con Vasco Rossi è stata per lei una grandissima emozione. Racconta di aver perso la lucidità per qualche secondo, si chiedeva se fosse tutto vero o solo un sogno. Non era un sogno: Emma vanta un ...

Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia : Tiziano Ferro le scrive : Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia. L’annuncio su Instagram: Tiziano Ferro le scrive Tutto pronto per la finale di Miss Italia. Prontissima anche la giuria che sceglierà la Miss delle Miss e sarà tutta ‘in rosa’, composta da chi ha vinto il concorso gli anni scorsi. Un nome celebre che trionfò in passato, però, […] L'articolo Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia: Tiziano Ferro le scrive proviene da Gossip ...

Tiziano Ferro benedice il nuovo singolo di Mahmood con i complimenti sui social : Tiziano Ferro benedice l'ultimo singolo di Mahmood con i primi complimenti rilasciati via social, dopo che l'artista di Soldi ha rilasciato il video ufficiale con il quale ha accompagnato il brano in radio dal 30 agosto. Il cantautore di Latina non è nuovo a questo tipo di reazioni, soprattutto quando si tratta di Mahmood. Ferro si era già espresso positivamente in merito al suo ritorno in radio, in particolare dopo il rilascio di Calipso, ...

Si gira il nuovo video di Tiziano Ferro : “Niente luna di miele con Victor” : Il nuovo video di Tiziano Ferro sta per arrivare? Certo l'inizio dei lavori per la realizzazione della prossima clip dell'artista di Latina, che però ha rinunciato alla luna di miele da trascorrere con suo marito Victor Allen che ha sposato nel mese di giugno. Il video da rilasciare dovrebbe essere quello relativo al prossimo singolo, che attende ancora di essere annunciato e che farà sicuramente parte del prossimo album che arriva a quasi ...

Prime foto di Tiziano Ferro con Victor - amicizia e amore verso Accetto Miracoli : A qualche settimana dal matrimonio, arrivano le Prime foto di Tiziano Ferro con Victor. I due si sono uniti in matrimonio a Los Angeles ma hanno ripetuto la cerimonia anche in Italia, nella quale hanno festeggiato con amici e parenti. Tiziano Ferro esce quindi dalla zona d’ombra della salvaguardia della sua privacy per mostrarsi finalmente felice con suo marito, che ha sposato in giugno e che ha già avuto modo di ringraziare per la ...

Tiziano Ferro pubblica il primo selfie sui social con il marito Victor : Tiziano Ferro appare felice insieme al neo marito Victor Allen nel primissimo selfie che la coppia condivide sui social, durante una gita agli Universal Studios di Los Angeles, dopo le nozze civili celebrate a Sabaudia lo scorso mese. Si tratta di un evento davvero inusuale che avrà fatto sicuramente piacere alle migliaia di fans che lo seguono con dedizione. Oggi Tiziano Ferro probabilmente sente il desiderio di condividere con i suoi fans la ...

“Non posso chiedere di meglio”. Tiziano Ferro - il primo scatto col marito manda in tilt i social : Se c’è un artista che mette tutti d’accordo in Italia quello è senza ombra di dubbio Tiziano Ferro. Cantante incredibile, uomo strepitoso, un successo non semplicemente internazionale ma senza mezzi termini mondiale. Il segreto è forse proprio aver cercato di mantenere la sua vita privata lontana dalla scena, dalla ribalta, dal gossip a tutti i costi. Una prova di tutto questo è stato il matrimonio, svolto in modalità a dir poco segrete. Nessuno ...