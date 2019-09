Tiziana Cantone | indagine in Usa su video porno ancora in rete

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roberto Bordi "Finalmente qualcosa si è mosso". Così Maria Teresa Giglio, madre di, commenta la notizia dell'apertura negli Usa di un'sulla presenza online deigrafici che ritraggono la figlia suicida Novità sul caso di, la ragazza che si era tolta la vita il 14 settembre 2016 dopo che il fidanzato aveva pubblicato su internet idi un loro rapporto sessuale. Negli Stati Uniti, la magistratura ha aperto un'sulla presenza dei filmati su alcuni sitigrafici. Se la procedura andrà a buon fine, isaranno finalmente cancellati. A chiederne la rimozione, da tre anni, la madre di, Maria Teresa Giglio. Che, ad Adnkronos, si dice soddisfatta per l'avvio dell'. "Finalmente qualcosa si è mosso a livello internazionale grazie alle leggi che ci sono negli Usa". In Italia, infatti, poco è stato ...

