Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nello skeet misto junior azzurrini fuori dalla finale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si è appena concluso lo shoot-off che ha completato le eliminatorie delloaglidididel Garda, in provincia di Brescia:lotta per le medaglie, con Italia 2 di Giada Longhi ed Andrea Lapucci ottava a quota 137 (ma ad un piattello dallo spareggio per laper il bronzo) ed Italia 1 di Sara Bongini ed Andrea Galardini decima con 129. Le eliminatorie sono vinte da Germania 1, formata da Eva-Tamara Reichert e Christopher Robin Honkomp, che domina con 143/150 e per l’oro se la vedrà con Russia 2 di Elizaveta Evgrafova ed Andrei Danilenkov, seconda a quota 139. Duello per il gradino più alto del podio alle ore 18.30. Alle ore 18.00 invece si disputerà la sfida per il bronzo, della quale si è già avuto un piccolo antipastoshoot-off: hanno chiuso infatti a quota 138 la Slovacchia di Vanesa Hockova e Ladislav ...

