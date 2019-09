Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | il bulgaro Donkov si impone nella pistola libera

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola sportiva da 25 metri junior maschile Italia prima nella classifica a squadre : Si è appena conclusa a Bologna, sede degli Europei di Tiro a segno 25 – 50 metri, la finale della pistola sportiva da 25 metri junior maschile, dove gli azzurrini in gara non sono rientrati in top 3 nella prova individuale, ma hanno trionfato nella classifica a squadre. Quarto Massimo Spinella, nono Andrea Morassut, sedicesimo Federico Nilo Maldini. Vittoria per il lettone Ernests Erbs, primo con 581, davanti al tedesco Florian Peter, ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la gara a terra maschile viene vinta dal polacco Majka. De Nicolo chiude sesto : Un antipasto di grande livello. Si è conclusa a Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, la gara di carabina libera a terra maschile dalla distanza di 50m e il livello mostrato dagli atleti in concorso è stato davvero eccellente. A vincere, in un contest che dal 2016 non fa più parte del programma olimpico, è stato Marcin Majka. Il polacco si è messo al collo la medaglia d’oro continentale totalizzando 629,3 ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la russa Zikova vince il titolo nella gara di carabina a terra : Non conosce sosta il programma degli Europei a fuoco 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Bologna. nella mattinata emiliana infatti si è già tenuta la gara, non facente parte del programma olimpico, di carabina a terra femminile dalla distanza dei 50m che ha visto vincere la russa Yulia Zikova. La tiratrice di Krasnoyarsk si è infatti imposta in questo concorso totalizzando 627,8 punti che le hanno consentito di precedere nettamente ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Margherita Brigida Veccaro bronzo nella pistola 25 metri junior! : Arriva il primo podio, seppur con il gradino più basso, per l’Italia agli Europei di Tiro a segno 25 – 50 metri in corso a Bologna: a conquistarlo è Margherita Brigida Veccaro, che si mette al collo la medaglia di bronzo dopo essere entrata in finale con l’ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso nella pistola junior femminile 25 metri. A vincere l’oro è la transalpina Camille Jedrzejewski, che vince il derby francese ...

Europei di Tiro a Segno – Due argenti per l’Italia - gli azzurri salgono sul podio nelle carabine : La Nazionale Italiana di Tiro a Segno ottiene due medaglie d’argento nella prima giornata dei Campionato Europei di Bologna E’ subito argento per la squadra azzurra ai Campionati Europei di Bologna: questa mattina, prima giornata di gare, sono scesi sulle linee di Tiro dell’impianto a 50 metri le atlete di carabina sportiva a terra juniores donne e la giovanissima Sofia Ceccarello (Ravenna) ha centrato il secondo posto ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sofia Ceccarello vince l’argento nella gara juniores di carabina a terra : Sono iniziati a Bologna gli Europei 2019 di Tiro a segno e l’Italia può subito registrare le prime medaglie. Nel concorso femminile di carabina libera a terra da 50m infatti la ravennate Sofia Ceccarello si è infatti aggiudicata la medaglia d’argento individuale e la medaglia d’argento a squadre, insieme alle compagne Nicole Gabrielli e Sofia Benetti. La romagnola, schierata recentemente anche in Coppa del Mondo dove ha ...

Europei Tiro a Segno – Sabato la cerimonia di apertura - ventisette gli azzurri convocati : Tutto pronto per i Campionati Europei di Tiro a Segno, che si svolgeranno nella seconda metà di settembre L’attesa sta per finire. Bologna e Tolmezzo si preparano ad ospitare i Campionati Europei di Tiro a Segno: appuntamento in Emilia Romagna da giovedì 12 a lunedì 23 settembre per le gare di pistola e carabina sulle distanze di 25 e 50 metri, con la competizione che da domenica 22 a giovedì 26 si svolgerà anche in Friuli Venezia ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Petra Zublasing : La marcia di avvicinamento può ufficialmente cominciare. Valentina Turisini, ds della nazionale italiana di Tiro a segno, ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei 2019 a fuoco (da 25 e 50m) che si terranno dal 12 al 23 settembre nel poligono di Bologna. Sono 13 gli atleti azzurri selezionati, 10 dei quali saranno impegnati nelle quattro specialità individuali olimpiche che metteranno a disposizione due pass singoli verso Tokyo 2020. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo di Rio de Janeiro 2019 : Italia - serve un ultimo step per arrivare a Tokyo 2020 passando anche da Bologna : La quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Rio de Janeiro si è conclusa e come sempre dopo un evento del genere arriva il momento di tracciare il bilancio di ciò che è stato in terra carioca, specie nell’anno in cui – sul “teatro” del massimo circuito internazionale – ci sono in palio i pass olimpici verso Tokyo 2020. In generale, il trend di tutta la stagione è stato confermato: l’India ormai è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola mista doppietta India - terza la Cina : A Rio de Janeiro, si è appena conclusa la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, con la finale della seconda delle odierne prove miste, che non assegnava carte olimpiche: nella pistola 10 metri mista doppietta dell’India, che con le due coppie occupa i primi due gradini del podio, con la Cina al terzo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima vittoria all’ultimo respiro dopo una gran rimonta per India 2 di Manu ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola mista sarà sfida tutta indiana in finale : A Rio de Janeiro, sede di svolgimento della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, oggi si chiude il programma con le prove miste, che non assegnano carte olimpiche: sono appena terminate le ultime eliminatorie, quelle della pistola 10 metri mista, che hanno decretato le partecipanti ai match per primo e terzo posto. Al termine delle eliinatorie, che hanno prima ridotto il numero delle aspiranti ad otto e poi delineato le coppie che si ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista India prima e terza - Cina alla piazza d’onore : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle odierne prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: nella carabina 10 metri mista trionfo dell’India, che con le due coppie occupa il primo ed il terzo gradino del podio, con la Cina al secondo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima dominio assoluto di India 1 di Apurvi Chandela e Deepak ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista sarà finale tra India 1 e Cina 2 : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, oggi vanno in scena le prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: si sono appena concluse le eliminatorie della carabina 10 metri mista, che hanno delineato le partecipanti alle finali per il primo e per il terzo posto. Al termine delle qualifiche, che hanno prima ridotto le contendenti ad otto e poi formato le coppie che si giocheranno i tre ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il momento sta per arrivare. Tutto è pronto o quasi al poligono di Bologna per l’inizio dei Campionati Europei a fuoco 2019 di Tiro a segno. Una kermesse continentale più importante del solito quest’anno perchè, oltre a laureare i nuovi campioni continentali nelle specialità dai 25 e dai 50m, assegnerà per ogni gara individuale due pass olimpici utili alla partecipazione a Tokyo 2020. Di seguito il programma della manifestazione, che ...