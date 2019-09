Tinagli eletta presidente commissione economica al Parlamento europeo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'eurodeputata del Pd Irenee' statadellaper i problemi economici e monetari del, carica ricoperta da Roberto Gualtieri fino alla sua nomina a ministro dell'Economia lo scorso 5 settembre.e' stataper acclamazione nel corso di una seduta della stessaconvocata ad hoc a Strasburgo. "Ringrazio per la fiducia - ha detto l'eurodeputata appena- abbiamo moltissime sfide interessanti che ci aspettano".e' laureata in economia alla Bocconi e ha conseguito un master e un PhD in politiche pubbliche alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh. E' stata consulente per il dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, per laEuropea e per altre agenzie, associazioni imprenditoriali e governi regionali in Europa e in Italia, oltre ad alcuni ministeri italiani, in ...

LaStampa : Ue, Irene Tinagli eletta presidente della commissione economica - PaoloAcciai : Ue, Irene Tinagli eletta presidente della commissione economica - massimonava50 : RT @davcarretta: Irene Tinagli eletta presidente della commissione Economica del Parlamento europeo. -