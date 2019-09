The Guardian “La Grande Bellezza miglior film italiano del secolo”

The Last Guardian : Trico su PS3 aveva molte più animazioni rispetto alla versione PS4 : In una recente intervista, Fumito Ueda ha condiviso un'interessante notizia sulla realizzazione di The Last Guardian , che come ricorderete arrivò prima su PlayStation 3 e in seguito su PS4.Secondo Ueda, l'originale Trico era molto più complesso, con molte più animazioni rispetto alla versione PlayStation 4. Il motivo dietro questi tagli era il breve lasso di tempo concesso al progetto per arrivare sulla nuova console di Sony."Il Trico che ...

Il papà di The Last Guardian - Fumito Ueda - è alla ricerca di un publisher per il suo prossimo gioco : Fumito Ueda, il famoso sviluppatore di giochi first party PlayStation come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha dichiarato che il suo prossimo gioco ha appena completato la fase di prototipazione e ora è alla ricerca di un publisher.In un'intervista con Polygon, Ueda ha parlato a lungo di come Kowloon Nights, una società di investimento per l'intrattenimento digitale, abbia finora finanziato lo sviluppo del gioco dello studio ...