Tennis | WTA Osaka 2019 | esordio vincente per Giorgi Passano il turno anche Mertens e

Tennis - WTA Seul 2019 : i risultati del 16 settembre. Avanzano Ekaterina Alexandrova e Magda Linette : Si è conclusa a Seul, in Corea del Sud, la prima giornata di sfide del torneo WTA International di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena sette match validi per il primo turno, che verrà completato domani. Le quattro teste di serie impegnate oggi superano tutte l’ostacolo iniziale sulla strada verso la finale. Il risultato più eclatante è però il 6-0 6-0 con cui la wild card statunitense Kristie Ahn batte l’elvetica Timea ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi soffre un set - poi spazza via la cinese Xinyun Han : Buona la prima, ma quanta sofferenza nel parziale inaugurale per Camila Giorgi, che all’esordio nel torneo WTA Premier di Osaka, in Giappone, impiega un’ora e 34 minuti per avere ragione della qualificata cinese Xinyun Han, piegata per 7-6 (6) 6-1. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida con la numero 3 del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set parte male l’azzurra, che con tre errori ed un ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : vince Karolina Pliskova - battuta in finale Petra Martic dopo un rinvio di sei ore per la pioggia : Nella finale del WTA Premier sul cemento cinese di Zhengzhou, rinviata di sei ore a causa della pioggia, la ceca prima favorita del torneo e numero 2 del mondo Karolina Pliskova ha battuto col punteggio di 6-3 6-2 in un’ota e 17 minuti la croata testa di serie numero 7 Petra Martic. E’ quest’ultima, dopo tante ore di attesa, a entrare meglio nel match, che però viene quasi subito interrotto sul 2-0 per la croata. Alla ripresa del gioco in campo ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : Rebecca Peterson spazza via Elena Rybakina e conquista il titolo : Occorre un’ora esatta di gioco alla svedese Rebecca Peterson, testa di serie numero 5, per vincere la finale del singolare del torneo WTA International di Nanchang: sul cemento outdoor cinese la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, viene spazzata via con un eloquente 6-2 6-0. Nel primo set arriva il break a 15 in apertura della svedese, che alla prima occasione centra lo strappo e lo conferma a zero nel primo turno al servizio. La ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : Nao Hibino vince derby giapponese e titolo : Nao Hibino è la nuova campionessa del torneo WTA di Hiroshima. La numero 146 della classifica mondiale si è imposta in finale nel derby giapponese contro la connazionale Misaki Doi in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Si tratta del secondo titolo della carriera per Hibino, che torna a vincere un torneo nel circuito maggiore dopo quello conquistato quattro anni fa a Taskent. Era stata Doi a partire ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : i risultati delle semifinali. Sfida per il titolo tra Elena Rybakina e Rebecca Peterson : La pioggia concede una tregua e si può svolgere regolarmente il programma del torneo WTA International di Nanchang: sul cemento outdoor cinese vanno in scena le semifinali del tabellone di singolare e viene così delineata la finale di domani tra la kazaka Elena Ribakyna e la svedese Rebecca Peterson. La kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, elimina l’ultima cinese rimasta in tabellone, vale a dire Shuai Peng, battuta con lo score di ...

Tennis - WTA Zhengzou 2019 : la finale sarà tra Karolina Pliskova e Petra Martic : La finale del torneo WTA di Zhengzou sarà tra la ceca Karolina Pliskova e la croata Petra Martic, rispettivamente testa di serie numero uno e sette. Due semifinali nelle quali non c’è stata grande battaglia con le giocatrici favorite che hanno vinto molto facilmente. Nella prima semifinale Pliskova si è imposta con il punteggio di 6-3 6-2 sull’australiana Ajla Tomljanovic in poco più di un’ora di gioco. Copione molto simile in ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : i risultati dei quarti di finale. Shuai Peng vince il derby cinese : Dopo diversi rinvii finalmente si è completata la giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Nanchang: sul cemento outdoor cinese le semifinali del torneo di singolare vedranno opposte la padrona di casa Shuai Peng e la kazaka Elena Ribakyna nella parte alta del tabellone, mentre nella parte bassa si sfideranno la svedese Rebecca Peterson e la serba Nina Stojanovic. Il derby tra le due ultime cinesi rimaste in tabellone, va a Shuai ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : semifinali Karolina Pliskova-Tomljanovic e Martic-Mladenovic dopo un giorno infinito e sorprendente : E’ successo davvero di tutto nella lunghissima giornata, terminata intorno all’una di notte cinese, del WTA di Zhengzhou. Si dovevano recuperare cinque ottavi di finale su otto prima di giocare i quarti, e le sorprese non sono mancate. Negli incontri restanti degli ottavi, la ceca Karolina Pliskova ha chiuso un match che era rimasto in sospeso da due giorni contro la slovena Polona Hercog (6-3 7-5), mentre delle altre tre teste di ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : due giapponesi in semifinale. Avanti anche Buzarnescu e Kudermetova : Splendono le Tenniste di casa nel torneo WTA di Hiroshima. Le giapponesi Nao Hibino e Misaki Doi si sono entrambe qualificate per le semifinali. La prima ha superato la testa di serie numero uno, Su-Wei Hsieh in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre la seconda ha avuto la meglio della spagnola Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1. In semifinale Hibino se la vedrà con la romena Mihaela Buzarnescu, che ha superato in due combattuti set la belga ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : due giapponesi in semifinale. Avanti anche Buzarnescu e Kudermetova : Splendono le Tenniste di casa nel torneo WTA di Hiroshima. Le giapponesi Nao Hibino e Misaki Doi si sono entrambe qualificate per le semifinali. La prima ha superato la testa di serie numero uno, Su-Wei Hsieh in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre la seconda ha avuto la meglio della spagnola Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1. In semifinale Hibino se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu, che ha superato in due combattuti set la belga ...

Tennis – Il torneo WTA di Hong Kong non si fa : rinvio a tempo indeterminato per problemi politici : Il torneo WTA di Hong Kong rinviato a tempo indeterminato: i problemi politici della colonia britannica impediscono alle Tenniste di sfidarsi nella città cinese Brutte notizie dalla Cina per quanto riguarda il mondo del Tennis femminile: il torneo WTA di Hong Kong, che si sarebbe dovuto disputare ad inizio ottobre, è stato rinviato a tempo indeterminato. Le donne del Tennis non potranno dunque sfidarsi sui campi in cemento cinesi per ia ...