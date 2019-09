Temptation Island Vip | Er Faina non regge ?Falò immediato nel cuore della notte

Anticipazioni Temptation Island del 16 settembre : entrano Gabriele e Silvia - Anna in crisi : È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi 16 settembre, infatti, fidanzati e tentatori torneranno in onda in prima serata su Canale 5, con sorprendi novità riguardanti il loro percorso. Una nuova coppia sbarcherà in Sardegna per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo dopo la fuga di lui avvenuta la scorsa settimana e la conseguente espulsione. Al loro posto arriverà il ...

Temptation Island - anticipazioni 2ª puntata : Andrea si apparta con Zoe - falò per Damiano : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip e che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Molte le novità che attendono i fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, almeno stando ai filmati di anticipazione pubblicati sulle pagine ufficiali della trasmissione. Da quanto si apprende, una nuova coppia sbarcherà sulle spiagge sarde, mentre Damiano detto 'Er ...

Temptation Island Vip spoiler : Er Faina chiede il confronto di notte - Sharon : 'Ho sonno' : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda lunedì 16 settembre con la seconda puntata di questa seconda edizione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sarà una puntata decisamente ricca di colpi di scena, molti dei quali avranno a che fare con Damiano Er Faina, il quale chiederà un confronto immediato con la sua ...

Temptation Island - Jessica e Andrea sarebbero stati visti insieme : il gossip di Deianira : La storia d'amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, non sarebbe finita: dopo che lei ha confermato a Uomini e Donne di provare ancora qualcosa per l'ex, sul web impazza una segnalazione che vorrebbe i due di Temptation Island di nuovo in coppia. Stando ai messaggi che ha pubblicato poche ore fa Deianira Marzano, i protagonisti del reality sarebbero stati avvistati mano nella mano alla stazione di Firenze: si vocifera che i ragazzi siano ...

Georgette e Davide di Temptation Island si sono sposati : il matrimonio : Georgette Polizzi e Davide Tresse di Temptation Island sono marito e moglie. Per la stilista notte in bianco e grande gioia prima del matrimonio Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati marito e moglie da poche ore. La coppia, che in tv si è fatta notare per aver partecipato nel 2016 alla terza edizione di […] L'articolo Georgette e Davide di Temptation Island si sono sposati: il matrimonio proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - Er Faina chiede confronto : epica la reazione di Sharon (Video) : Anticipazioni Temptation Island Vip, l’ultimo video su Damiano Er Faina e Sharon Macrì Il profilo ufficiale di Temptation Island Vip continua a pubblicare anticipazioni-video succosissime che strizzano l’occhio agli amanti del trash e al tempo stesso ci aggiornano sulle vicende del programma senza svelarci troppo. L’ultimo video riguarda Damiano Er Faina e Sharon Macrì che […] L'articolo Temptation Island Vip, Er Faina ...

Temptation Island VIP 2019 - arrivano due nuove coppie 'in corsa' : Temptation Island VIP è partito con il turbo. Già dalla prima puntata un colpo di scena ha scompigliato il diktat del programma che vuole 6 coppie mettersi alla prova per 21 giorni stando lontano l'uno dall'altra per mettere alla prova il proprio amore.Ciro Petrone però non ha voluto sentire ragioni e non riuscendo a tollerare un minuto di più senza la sua fidanzata Federica Caputo e oltre che scontrarsi con l'entourage di sicurezza del ...

Temptation Island Vip - Alex Belli : la compagna Delia Duran dà scandalo : Alex Belli a Temptation Island Vip 2019: Delia Duran ci prova con un tentatore È sbarcata a Temptation Island Vip da pochi giorni e Delia Duran ha già fatto scandalo. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato in studio una clip riguardo le anticipazioni di Temptation Island Vip. La fidanzata di Alex Belli si è subito buttata tra le braccia di un ...

Anna Pettinelli abbandona Temptation Island Vip senza confronto? : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli abbandona e lascia Stefano Marchi? Le anticipazioni Dalle anticipazioni dell’ultima puntata registrata del Trono Over di Uomini e Donne è emerso che si è parlato anche della seconda stagione di Temptation Island Vip. In particolare, Maria De Filippi ha fatto vedere un filmato in cui si vede Anna Pettinelli in profonda crisi, forse per avvicinamento un po’ troppo intimo tra il fidanzato Stefano ...

Spoiler Temptation Island : Alex Belli nel cast - Anna Pettinelli vuole ritirarsi senza falò : Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che Maria De Filippi ha dato ieri, 14 settembre, sull'edizione Vip di Temptation Island attualmente in onda. La conduttrice, nel corso della registrazione del Trono Over, ha mostrato al pubblico presente dei video di quello che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra un paio di settimane: Alex Belli e Delia Duran sostituiranno una coppia del cast, Anna Pettinelli chiederà di lasciare il ...