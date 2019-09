Temptation Island Vip | anticipazioni 2^ puntata | nuova coppia Gabriele Pippo e fidanzata

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) La secondadellastagione del reality show 'Vip 2019' andrà in onda questa sera, lunedì 16 settembre, in prima serata sulle reti Mediaset di Canale Cinque, a partire dalle ore 21:20. Il secondo appuntamento della trasmissione televisiva vedrà l'ingresso sull''isola della tentazione' di due nuovi protagonisti e il possibile abbandono del reality da parte dellaSharon e Damiano (soprannominato 'Er Faina'). L'ingresso di unadi protagonisti Dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo per aver violato le regole del gioco (Ciro, infatti, non aveva resistito a non vedere la suaed era corso da lei per incontrarla, nonostante le resistenze di cameraman e staff tecnico), adesso sono cinque le coppie rimaste in gara che proseguiranno il loro cammino introspettivo a Santa Margherita di Pula (Cagliari). Quale sarà la new entry ...

