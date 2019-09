Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019)dice sì all'alta: senza citare esplicitamente la Tav, Bergoglio definisce l'alta"un'operadistrategica". Il pontefice, inoltre, rivolge una benedizione ai politici e ai governanti, pur sostenendo che ogni tanto "qualcuno" di loro si meriti anche gli insulti che riceve.

fanpage : Tav, Papa Francesco promuove l’alta velocità: “Opera pubblica di importanza strategica” - lucabattanta : RT @bye_bye_TW: @M_decimoMeridio @mani72012 @Leone67Leone67 So dei NO dei 5S e quali sono; so della sfiducia dei 5S al PdC; dato che mastic… - bye_bye_TW : @M_decimoMeridio @mani72012 @Leone67Leone67 So dei NO dei 5S e quali sono; so della sfiducia dei 5S al PdC; dato ch… -