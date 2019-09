Surf | ISA World Surfing Games 2019 | vincono Fereira e Mulanovich | Bonomelli sfiora il

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Settimana decisamente intensa quella per gli artisti della tavola in quel di Miyazaki (Giappone), in occasione degli ISAing, competizione importante per assegnare i primi pass olimpici per Tokyo 2020. I migliori atleti per Europa, Africa, Asia e Oceania hanno infatti staccato il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi dell’anno venturo, in maniera provvisoria, tenendo conto delle restanti competizioni: il ranking WSLe gli ISAing2020 (primi 4 atleti eleggibili e prime 6 atlete eleggibili). Discorso diverso per iisti appartenenti al continente americano, visto che in questo caso saranno i Giochi Panamericani ad assegnare due slot (uno per uomo e uno per donna). Nella gara maschile il successo è andato al brasiliano Italo(n.6 del mondo) che si è imposto nell’atto conclusivo con il punteggio di 17.77 nei confronti ...

