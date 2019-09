Strage dei bambini | a processo gli ufficiali della Marina e della Guardia costiera

La Strage silenziosa dei giovani : Un suicidio ogni 40 secondi : Il suicidio è la seconda causa di morte nel mondo tra i più giovani. Un dato preoccupante che riguarda anche l'Italia: il suicidio è infatti seconda causa di morte per i ragazzi italiani tra i 15 e i 24 anni. I dati Istat rivelano che su 4mila suicidi l'anno registrati nel Belpaese, oltre il 5% è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni. E tra gli adolescenti cresce anche il fenomeno dell’autolesionismo. All'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le ...

Xana e la Strage oscura dei tumori infantili : Tony Damascelli «Perché, Signore, i bambini muoiono?». Non è soltanto la domanda che Dostoevskij scrive nell'Idiota e fa pronunciare al principe Mishkin. È l'interrogativo senza risposta che ci assale e ci intossica quando un innocente perde la vita, per mano dell'uomo o del destino, colpito a morte dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, infine dalla malattia feroce, crudele. Così la figlia di Luis Enrique, Xana di anni nove, ...

Big Pharma alla resa dei conti sulla Strage da oppioidi. Purdue offre 12 miliardi per patteggiare : Decine di migliaia di morti dopo, sembra essere arrivato il tempo della resa dei conti per le aziende farmaceutiche produttrici di oppioidi, complici di aver alimentato un’epidemia costata la vita, solo nel 2017, a 47.600 persone. Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, si parla di oltre 400mila decessi per overdose di antidolorifici, eroina e fentanyl, un potente analgesico oppioide sintetico. Una vera e propria strage, definita ...

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - presidente dell’associazione familiari vittime della Strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...

Caporalato - un anno dopo Strage nel Foggiano : i braccianti viaggiano ancora su furgoni-killer. Le foto delle decine di sequestri dei carabinieri : I furgoni killer circolano ancora nelle campagne del Foggiano. A un anno dalla strage dei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, i braccianti vengono ancora accompagnati illegalmente nei campi. I mezzi hanno sempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla ...

Corinaldo - uno dei ragazzi arrestati in un video con Sfera Ebbasta la notte della Strage : Il trapper Sfera Ebbasta e Ugo Di Puorto, uno dei ragazzi della banda dello spray, si sono incontrati la tragica notte di Corinaldo. Il giovane arrestato, di ritorno dalla discoteca Lanterna Azzurra dove secondo l’accusa aveva provocato la morte di sei persone, si è imbattuto nel cantante in autogrill e ha realizzato un video con lui.Continua a leggere

Il numero dei morti nella Strage di El Paso è salito a 22 : Nel tardo pomeriggio del 5 agosto la polizia di El Paso, in Texas, ha comunicato che il numero dei morti nella strage avvenuta sabato in città è salito a 22, dopo che una delle persone ferite durante la sparatoria di massa è

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma dei politici americani accusano Fortnite - Call of Duty e i videogiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...

Strage Corinaldo - tra i ragazzi arrestati Ugo di Puorto : il padre è un boss dei Casalesi : Ugo Di Puorto è il nome che spicca all’interno della banda dello spray al peperoncino fermata perché ritenuta responsabile della Strage di Corinaldo. Il ragazzo, diciannove anni, è il figlio di Sigismondo Di Puorto, arrestato nove anni fa per i suoi legami con i Casalesi e attualmente in carcere.Continua a leggere

Strage di Corinaldo - il rapinatore dello spray figlio del boss dei Casalesi : Il regista della banda di Corinaldo, il ragazzo delle impronte sulla bomboletta spray al peperoncino, Ugo Di Puorto, è il figlio di un boss di alto rango dei Casalesi, Sigismondo, di...

Filippine - la Strage dei traghetti : 25 morti : strage nelle Filippine dove nelle scorse ore sono naufragati 3 traghetti a causa delle piogge monsoniche che stanno mettendo a dura prova il paese del sud est asiatico. Il bilancio dei morti diffuso dalla polizia parla di venticinque vittime. Sei i dispersi mentre altre cinquantacinque persone sono state tratte in salvo. I traghetti affondati facevano la spola tra le isole della zona centrale dell’arcipelago. Le piogge monsoniche spesso si ...

Texas - dopo la Strage la solidarietà dei cittadini : in centinaia per donare il sangue ai feriti : dopo la sparatoria a El Paso, in cui sono morte 20 persone e altre 26 sono state ferite, la popolazione ha risposto prontamente all’appello delle autorità locali. centinaia di cittadini si sono presentati dove è stata allestito il centro di soccorso per donare il sangue. Video Twitter L'articolo Texas, dopo la strage la solidarietà dei cittadini: in centinaia per donare il sangue ai feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strage di Corinaldo - nella banda dei ladruncoli uno voleva derubare anche Sfera Ebbasta : Una vera e propria banda di ladruncoli seriali formata da cinque italiani, un marocchino ed un tunisino, tutti molto giovani e con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto, oltre che con problemi legati alla droga. Inoltre tutti abitano nella provincia di Modena, in una serie di paesi di campagna poco distanti uno dall’altro; non lavorano abitualmente, tranne due, attualmente impiegati come operaio e parrucchiere. E ...