Stazione Spaziale | oggi Brad Pitt in collegamento con gli astronauti

Stazione Spaziale : incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Stazione Spaziale : incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Uragano Dorian immortalato dalla Stazione Spaziale internazionale : il video diffuso da Parmitano : Nuove immagini dell'Uragano Dorian arrivano dallo Spazio e questa volta si tratta di riprese effettuate dalla stazione spaziale internazionale, dove l'astronauta italiano Luca Parmitano...

Pronto al lancio Hazzaa Ali Almansoori - il primo cosmonauta degli Emirati Arabi ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale : Di nuovo tempo di lanci spaziali in Russia e quindi, si ripetono i rituali che precedono la partenza di una navetta Soyuz alla volta della Stazione Spaziale Internazionale come la deposizione delle rose sulle tombe di Yuri Gagarin, primo uomo nello Spazio e Sergei Korolev, padre della cosmonautica russa. La Navetta Soyuz Ms-15 dovrebbe partire per lo Spazio il 25 settembre 2019, con una particolarità; l’equipaggio della Expedition 61/62 è ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

L’uragano Dorian visto dalla Stazione Spaziale [VIDEO] : L’uragano Dorian è stato “catturato” dalla Stazione Spaziale Internazionale mentre si abbatteva sulle Bahamas: le telecamere poste all’esterno della ISS hanno catturato la tempesta dall’altezza di 400 km mentre si abbatteva sulle isole con venti a 290 km/h, i più forti che abbiano mai sferzato le Bahamas nord-occidentali. Il National Hurricane Center ha reso noto che l’uragano sta infliggendo danni ...

Soyuz - robot cosmonauta Fyodor è riuscito ad attraccare alla Stazione spaziale : Al secondo tentativo l’attracco è riuscito. La navetta Soyuz MS-14 con a bordo il “robot-cosmonauta” russo Fyodor è ora agganciata alla Stazione spaziale Internazionale (Iss). Il 24 agosto un primo tentativo era fallito, probabilmente per un problema nel sistema automatizzato di aggancio Kurs. Fyodor, gioiello dell’intelligenza artificiale ‘Made in Russia’, sarà utilizzato per alcuni esperimenti a bordo dell’Iss e a ...

Missione compiuta! La Soyuz con il robot antropomorfo Fydor ha agganciato la Stazione Spaziale : La navetta Soyuz MS-14 con a bordo il “robot-cosmonauta” russo Fyodor è riuscita ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) alle 5.08 italiane di oggi. Lo scorso 24 agosto un primo tentativo di aggancio era fallito, probabilmente per un problema nel sistema automatizzato di aggancio Kurs. Il robot Fyodor, gioiello dell’intelligenza artificiale ‘Made in Russia‘, sarà utilizzato per alcuni esperimenti a ...

Spazio : operazione riuscita per l’aggancio della Soyuz e del suo robot Fyodor alla Stazione Spaziale : Dopo il fallimento avvenuto sabato scorso, la navetta russa Soyuz con a bordo il cosmonauta robot Fyodor è riuscita ad agganciarsi correttamente alla Stazione Spaziale (Iss). Ad aprire il portello e accogliere il cosmonauta robot, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano e i colleghi Andrew Morgan e Alexander Skvortsov. In base a quanto riportato dalla Nasa e dall’agenzia Spaziale russa ...

Sul cielo della Sicilia passa la Stazione Spaziale Internazionale (VIDEO) : La Iss, Stazione Spaziale Internazionale, attraversa il cielo della Sicilia e il video ripreso da un appassionato è spettacolare. Così tra la Luna e la Terra è passata la Stazione orbitante attorno al nostro pianeta ed è stato possibile osservare la sua scia luminosa. La Stazione Spaziale Internazionale ieri è transitata sui cieli della Sicilia. In questo video postato su Youtube da Stefano Piazza si vede la Iss con a bordo anche ...

Il robot non ce l'ha fatta : niente Stazione Spaziale (ma la colpa è dell'uomo) : Massimiliano Parente Fluttuazioni impreviste, aggancio fallito alla Iss L'intelligenza artificiale non sbaglia, la nostra sì Q uant'è fica l'intelligenza artificiale. Ancora non siamo così avanti come vediamo nella fantascienza, ma già adesso spesso preferisco parlare con Siri che con molti umani, per non parlare di una donna quando mi dice: «Ti devo parlare». Piuttosto penso a Fedor, al povero Fedor, il primo astronauta antropomorfo ...

Soyuz - la navetta russa guidata da un pilota robot ha fallito l’attracco alla Stazione spaziale : La navetta russa Soyuz con a bordo solo un pilota robot ha fallito l'aggancio automatico alla stazione spaziale internazionale (ISS), previsto oggi alle 07:30 ora italiana. Partita il 22 agosto scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, si trova a una distanza di sicurezza dalla Iss e si sta cercando di capire se si può tentare un nuovo aggancio.Continua a leggere

Lanciato il telescopio Mini-EUSO : osserverà la Terra dal modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale : È stato Lanciato oggi, 22 agosto 2019, dal cosmodromo di Baikonur il veicolo Spaziale Soyuz MS14 con a bordo Mini–EUSO (Multiwavelength Imaging New Instrument for the Extreme Universe Space Observatory), un telescopio per raggi ultravioletti, frutto di un accordo fra l’ASI Agenzia Spaziale Italiana, ente finanziatore, e l’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos, e sviluppato da una collaborazione internazionale guidata dall’INFN Istituto ...