Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) C’è tempo fino al 30 settembre per la presentazione delle candidature al Cresco Award – Città sostenibili, il premio promosso da Fondazione Sodalitas e Anci (Associazione nazionaleitaliani), per valorizzare e premiare ipiù virtuosi deiitaliani nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. L’iniziativa vede anche il coinvolgimento di 16associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della(Bottega Verde, Brembo, Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv Gl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, STMicroelectronics, Ubi Banca) che supporteranno idiambientale e sociale più efficaci. Iitaliani stanno giocando un ruolo importante per la crescita sostenibile del Paese conche migliorano la vivibilità dei territori. Questo impegno è ...

AndreaCortiAC : Sostenibilità: 16 imprese aiutano i comuni per progetti green - ScenariLavoro : Perchè la #sostenibilità sta diventando un asset strategico per le nostre imprese. #green @VITAnonprofit… - BinaryOptionEU : Sostenibilità, 16 imprese aiutano i comuni per progetti green -