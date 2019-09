Sono stati arrestati 12 capi ultras della Juventus

Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo : secondo la Commissione Europea non Sono stati fatti passi avanti su Brexit : Lunedì si sono incontrati a Lussemburgo (capitale del Granducato di Lussemburgo) il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, per parlare di Brexit. Poco dopo la riunione Johnson ha detto che l’incontro era

Due ufficiali italiani Sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Ricattavano la Juve che non voleva più regalare biglietti - chi Sono i capi ultrà arrestati : Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.Continua a leggere

Arrestati gli ultras della Juventus - Ruffo : “ci Sono tutti quelli della nostra inchiesta” : “All’alba 12 esponenti dei principali gruppi ultras della Juve sono stati Arrestati, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Ci sono tutti quelli di cui vi avevamo parlato nella nostra inchiesta”. E’ questo il tweet del giornalista di Report Federico Ruffo che si è occupato dell’inchiesta sugli ultrà, Juve e ‘ndrangheta e che lo scorso novembre ...

Juve - arrestati 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. «Ricattavano il club e Sono stati denunciati» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

12 capi ultrà della Juventus Sono stati arrestati per associazione a delinquere - estorsione - autoriciclaggio e violenza privata : Lunedì mattina 12 capi ultrà della squadra di calcio della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le 12 persone arrestate fanno parte dei gruppi ultrà Drughi, Tradizione-Antichi Valori, Viking, Nucleo 1985 e Quelli… di via Filadelfia,

Juventus - blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse Sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - Sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - Sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale shock con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Nilufar e Giordano di Uomini e donne si Sono rivisti : i due avvistati insieme (FOTO) : Potrebbe esserci un grande colpo di scena per una delle coppie che è stata vista nascere nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne. Si parla di Nilufar e Giordano, i quali tra numerosi alti e bassi sono usciti assieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e si sono messi in gioco anche a Temptation Island. Una coppia di quelle che ha fatto sognare i tantissimi fan che seguono il programma, anche se la loro storia d'amore non è ...

Festival dell'Aquila - la curatrice : "Io insultata sui social e i lavoratori non Sono mai stati pagati" : Silvia Barbagallo dopo la polemica sul palinsesto con Saviano e Zerocalcare: "Da quattro mesi senza stipendio né contratto". Ma il sindaco Biondi (Fratelli d'Italia) scrive al ministro Franceschini: "Rompere con la direzione artistica". Il responsabile Mibac: "Nessuna...

Festival dell'Aquila - la curatrice : "Io insultata sui social - e i lavoratori non Sono mai stati pagati" : Silvia Barbagallo dopo la polemica sul palinsesto con con Saviano e Zerocalcare: "Da quattro mesi senza stipendio né contratto". Ma il sindaco Biondi (Fratelli d'Italia) scrive al ministro Franceschini: "Rompere con la direzione artistica". Il responsabile Mibac: "Nessuna...

Area 51 - arrestati due youtuber : si Sono avvicinati alla base militare “degli alieni” con fotocamere e droni : Due giovani youtuber olandesi sono stati arrestati dalla polizia del Nevada perché si sono introdotti della controversa Area 51, la base dell’Areonautica militare statunitense che, secondo alcune teorie complottiste, custodirebbe al suo interno le prove dell’esistenza degli alieni. Ties Granzier, 20 anni, e Govert Sweep, 21, sono stati avvistati dai sistemi di sorveglianza dei militari mentre con la loro auto erano entrati nella zona ...

98 rifugiati Sono stati evacuati dalla Libia e portati in italia dall’UNHCR : L’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, ha comunicato ieri sera che 98 rifugiati sono stati evacuati dalla Libia e portati in italia. L’UNHCR ha spiegato in un comunicato che «si tratta della terza evacuazione umanitaria diretta realizzata quest’anno verso il paese»