Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Mancano ormai pochissimi giorni al via dei Campionati del Mondodi, inda mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. La rassegna iridata rappresenta sicuramente l’appuntamento più importante della stagione per tutti gli atleti non solo per l’assegnazione dei titolima anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il Mondiale viene considerato un evento Gold del secondo periodo di qualificazione, perciò sarà fondamentale ottenere una misura di alto profilo per incamerare punti determinanti nel ranking a Cinque Cerchi. L’Italia proverà a migliorare il bottino raccolto nel Mondiale 2018, in cui Marco Scarantino riuscì a portare a casa l’unica medaglia della spedizione con un bel terzo posto di totale nella categoria non olimpica dei 55 kg. Al momento non è prevista copertura televisiva ...

