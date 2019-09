Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Dieci azzurri in gara con

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sarannogliinaidi, che prenderanno il via mercoledì 18 settembre a Pattaya (Thailandia). Questa rassegna iridata avrà un grande valore nel cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti si tratta di un evento Gold, che metterà quindi in palio punti pesanti per la Absolute Ranking, che assegnerà i pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il primo italiano a salire in pedana sarà il più giovane, ovvero il 17enne Sergio Massidda nei 55 kg. Il sardo, dopo aver conquistato il titolo iridato Juniores e Youth, proverà a fare il salto di qualità ed imporsi anche tra gli Elite. Il giorno seguente toccherà a Giorgia Russo (49 kg), reduce dalla splendida prestazione agli Europei, in cui ha vinto l’argento nello slancio e il bronzo di totale. Ci sarà poi Mirco Scarantino, che parteciperà per la prima volta nei 61 kg e ...

