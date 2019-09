Sky resta la casa italiana dell’NBA | tutti i dettagli del rinnovo quadriennale della

Fonte : sportfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’NBAsu Sky!partnership che permetterà agli appassionati del basket USA di vedere le partite delle più grandi star americane in diretta sui canali Sky La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il(fino alla stagione 2022/2023) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA. Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in esclusiva il campionato NBA e ad essere l’unica destinazione per la versionedel sito ufficiale NBA. Ancora più NBA, con la trasmissione di oltre 300 partite live, inclusi due match del weekend, con una partita in prima serata sia sabato che domenica, per tutta la stagione. La 74^ Regular Season NBA inizierà martedì 22 ottobre 2019 e si concluderà mercoledì 15 aprile 2020. Sul parquet anche tre giocatori italiani: Marco Belinelli ...

