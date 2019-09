Sinead O’ Connor contro Prince | “Aveva tentato di picchiarmi”

Sinéad O'Connor torna in tv con abiti islamici e un intenso live di 'Nothing Compares 2 U' : Sono passati più di cinque anni dall'ultima esibizione dal vivo della tormentata cantante Sinéad O’Connor. La cantante 52enne irlandese affetta da bipolarismo è stata ospite di RTE, la più importante TV irlandese, nel programma "The Late Late Show" per una potente e mistica esibizione del suo più grande successo, la meravigliosa "Nothing Compares 2 U". La canzone, tra le più famose degli anni '90 e non solo, fu scritta da Prince per un suo album ...